Llaman a la cuestión a Feijóo en la comisión del Congreso de la dana por insistir en ETA y Otegi en su debate con Bildu

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, la socialista Carmen Martínez, ha tenido que llamar la atención al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en diversas ocasiones por insistir en mencionar a ETA y al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en el interrogatorio realizado por el diputado de esta formación, Óscar Matute.

Cuando Matute ha empezado a lanzar su batería de preguntas, el líder 'popular' le ha reprochado que haga según qué interrogantes después de "los 800 muertos y los más de 2500 heridos" que, según Feijóo, tiene a sus espaldas una organización terrorista a la que Bildu apoya, al tiempo que le ha recriminado que siga las instrucciones de alguien como Arnaldo Otegi, condenado por sus lazos con la banda.

El presidente del primer partido de la oposición ha llegado incluso a decir que si algún día ostenta la Presidencia del Gobierno, lo que tenía claro es que no iba a "blanquear" a la izquierda abertzale para justificar su negativa a no contestar a las preguntas.

"EL COMODÍN DE ETA"

Matute ha ironizado ante esta actitud afirmando que el PP ya estaba sacando el "comodín" de ETA, y le ha aconsejado, de hecho, a su presidente de que si quería realizar un debate monográfico sobre ETA, no tiene más que pedirlo.

Este rifirrafe entre ambos diputados ha subido el nivel de tensión en la comisión y ha obligado a la presidenta de la misma a intervenir para pedir a Feijóo que se ciñera al asunto que se debatía, que es dirimir las responsabilidades políticas de la gestión de la dana.

Le ha recordado que tenía derecho a no contestar a las preguntas si así lo deseaba, pero le ha reiterado, ante el caso omiso de Feijóo, que tenía que centrarse en lo que le preguntaban, hasta el punto que le ha llamado "al orden". Posteriormente, desde el PP, tras hablar con el letrado, ha aclarado a la presidenta de la comisión que ella no podía llamar al orden, sino sólo llamar la atención del interviniente.

Feijóo ha tirado de ironía para señalar que era una "pena" que Martínez no ejerciera la Presidencia del Congreso cuando el PP pregunta al presidente y al Gobierno desde la oposición y lo le contestan.

"Señor Feijóo, si me quiere hacer protagonista hoy de esta sesión, pues incluso a lo mejor hasta se lo voy a agradecer, pero no quiero serlo porque el protagonista aquí hoy es usted y ha venido a contestar a lo que le pregunto y a contestar la verdad. Yo no puedo debatir con usted, que ya me gustaría, se lo aseguro", ha respondido la presidenta de la comisión, que ha llegado a preguntar a Feijóo si le iba a respetar. A esto el presidente de los 'populares' ha respondido con la misma pregunta: "¿Y usted a mi?".

