Feijóo dice que Mazón es el único que asumió responsabilidades tras la dana: "Le reconcilia en parte con los hechos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón es el "único" que ha asumido responsabilidades políticas tras las dana y ha recalcado que eso "al menos le reconcilia en parte con los hechos".

Durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la catástrofe del 29 de octubre en Valencia, que provocó 230 fallecidos, Feijóo ha afirmado que Mazón actuó "con la información que tenía" y ha recalcado que los "hechos" son que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es "competencia exclusiva del Estado", "no da la información adecuada al Cecopi".

El presidente del PP ha afirmado que "lo que falló es la información para tomar las decisiones en el momento oportuno". "En mi opinión ninguno de los responsables de la administración estuvieron a la altura de la circunstancia. Cada uno con su gradualidad y cada uno con su responsabilidad", ha apostillado.

¿POR QUÉ MAZÓN NO DIMITIÓ ANTES?

Al ser preguntado por el diputado de Junts Josep María Cervera por qué Mazón no dimitió antes y tardó un año en hacerlo, Feijóo ha indicado que Mazón se da cuenta de que "uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte".

A su entender, Mazón hizo lo que "debería hacer" una vez que transcurre "un año y pico" y ve la "tensión social" y "sensación" en la calle es que tiene que asumir responsabilidades. "Que sea el único que las ha asumido, creo que al menos le reconcilia en parte con los hechos", ha subrayado, para añadir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no las ha asumido.

"El único que asumió responsabilidades políticas ha sido el gobierno de la Generalitat. El Gobierno de España no sólo no asumió ninguna responsabilidad política sino que el Gobierno responsable directo de la Confederación y de la Agencia de Meteorología aún no ha ido a Valencia y lo que ha hecho su partido es promocionarla al rango de vicepresidenta de la Comisión Europea", ha proclamado, en alusión a la exministra Teresa Ribera.

Al ser preguntado a qué responde el hecho de que Mazón siga como diputado en las Cortes Valencianas, el líder del PP ha respondido que "cero que ocultar" y ha insistido en que él ha dado "más explicaciones de la dana que ningún alto cargo del Gobierno de España".