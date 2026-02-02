Espana agencias

A juicio en Madrid una presunta trama hipotecaria que se cebó con personas en extrema vulnerabilidad

Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes a ocho personas y varias sociedades mercantiles acusadas de haber participado en una presunta trama de estafa hipotecaria continuada que habría operado entre los años 2006 y 2012, afectando a decenas de personas en situación de extrema vulnerabilidad económica.

El fiscal considera que los acusados incurrieron en un delito continuado de estafa agravada, solicitando para el principal procesado una pena de ocho años de prisión y multa de 24 meses, y penas de hasta siete años de cárcel para varios de los intermediarios.

Para otros acusados, las penas solicitadas alcanzan los cuatro años de prisión. Además, se reclaman importantes responsabilidades civiles, tanto a título personal como de forma subsidiaria a las empresas implicadas, para resarcir a las víctimas por las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia.

En las cuestiones previas, las defensas han aportado esta mañana al tribunal documentación relativa a escrituras de los préstamos hipotecarios firmados por las víctimas, que procedían de diferentes puntos de España.

En la primera sesión, han comparecido los funcionarios de la Policía Nacional que se encargaron de la investigación oficial. El mando policial que encabezó las pesquisas ha relatado que el caso se detectó a raíz de diferentes denuncias dispersas por comisarías de Madrid, centrándose en la mecánica de la estafa.

El agente ha relatado que la denunciante atravesaba una situación de extrema urgencia económica y necesitaba dinero de forma inmediata, por lo que contactó a través de un anuncio publicitario con los acusados al ofrecer financiación rápida a cambio de un crédito hipotecario, sin someter la operación a los controles habituales. Según ha explicado, las víctimas firmaban letras de cambio de buena fe, sin que se les entregara copia de la documentación.

Una letra de cambio es un documento mercantil mediante el cual una persona se comprometía a pagar una cantidad de dinero en una fecha determinada a favor de otra, en este caso, los acusados.

ESTAFA HIPOTECARIA

Según el escrito del fiscal, el principal acusado, administrador único de las mercantiles IRISAN Hipotecas S.L., IRISAN Gestión Hipotecaria S.L. y TRIA A.I.L.V. S.L., habría diseñado y dirigido presuntamente "un entramado financiero basado en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria bajo condiciones abusivas y engañosas".

La Fiscalía sostiene que el principal procesado lanzó una intensa campaña publicitaria con mensajes como "dinero rápido", "créditos en un día" o "cancelamos embargos", dirigida a personas con graves dificultades económicas y necesidad urgente de liquidez.

Una vez captadas las víctimas, la operativa se apoyaba en intermediarios que negociaban y formalizaban los préstamos. De acuerdo con la acusación, los perjudicados acudían a notarías convencidos de que recibirían una determinada cantidad de dinero, pero en el momento de la firma se encontraban con escrituras que no reflejaban lo pactado.

El Ministerio Público subraya que, en numerosos casos, las cantidades que figuraban como entregadas en metálico nunca fueron abonadas realmente, pese a constar recibís firmados.

Además, las letras de cambio eran endosadas de inmediato a sociedades vinculadas al principal acusado o a personas de su entorno, lo que impedía a las víctimas saldar la deuda y generaba automáticamente intereses de demora desproporcionados. Esta mecánica desembocaba, según la Fiscalía, en ejecuciones hipotecarias que permitían a los acusados adjudicarse viviendas por valores muy inferiores al de mercado.

La causa recoge decenas de operaciones concretas, con préstamos que oscilaban entre los 15.000 y los más de 80.000 euros, en los que los afectados solo llegaban a recibir una parte mínima del dinero comprometido, perdiendo en muchos casos su vivienda habitual tras no poder afrontar los pagos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ballesteros alerta de que la UE no suple la ayuda de EEUU a Ucrania por "falta de capacidad" en su industria de defensa

Ballesteros alerta de que la

Morant acusa a Feijóo de mentir en la dana para "ganar el relato" y le llama "mezquino" por citar a las víctimas de ETA

La titular de Ciencia tilda de “mentiroso de Catarroja” al líder popular, expresa que está “incapacitado para ejercer la política” y lo responsabiliza de omitir a los fallecidos durante la tragedia mientras recurre a la memoria de ETA

Morant acusa a Feijóo de

Sumar se abre a desgajar pensiones y desahucios en dos textos siempre que se aprueben a la vez y haya acuerdo con Junts

Sumar se abre a desgajar

Confirman seis años de prisión al patrón de una patera con 40 inmigrantes, entre ellos varios niños

Confirman seis años de prisión

Conceden el tercer grado al ex dirigente del PNV Alfredo De Miguel, condenado por corrupción a doce años de cárcel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif pide a las operadoras

Adif pide a las operadoras ferroviarias suspender los últimos viajes del lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Hernando admite que se reunió con Leire Díez, que aseguraba que había una presunta investigación de la “policía patriótica” contra Pedro Sánchez

Detienen al sexto fugitivo de la lista de ‘Los 10 más buscados’: Julián Herrero Nieto, reclamado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

El Supremo deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación todavía abierta del caso Koldo tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado

Comparecencia de Feijóo en la Comisión del Congreso sobre la DANA: el líder del PP dice que “no tenía autoridad” sobre las decisiones de Mazón

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 de este lunes 2 de febrero

Sorteo 1 de Super ONCE: números ganadores este lunes 02 de febrero del 2026

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia