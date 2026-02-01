Espana agencias

Feijóo comparece mañana ante la comisión del Congreso que investiga la dana de Valencia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Será interrogado casi un mes después de haber declarado como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de una causa penal en la que están imputados la ex consellera de Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

El líder de los 'populares' se someterá a las preguntas de los comisionados de los distintos grupos parlamentarios que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara como presidente de la Generalitat y del partido en la Comunidad Valenciana tras la catástrofe.

Durante su declaración ante la jueza el pasado 9 de enero, Feijóo admitió que tras la riada no podían "en ningún caso" provocar una crisis política. En su opinión, Mazón no tenía que dimitir, sino dedicarse a la reconstrucción y lograr aprobar presupuestos autonómicos.

Según su relato, fue un día después del funeral de Estado por las víctimas, celebrado al cumplirse un año de la tragedia, cuando Mazón le confirmó que iba a dejar su cargo. Feijóo le preguntó si era "una decisión meditada" y Mazón le dijo que sí. "Bueno, habíamos quedado en hablar", replicó el líder 'popular', a lo que el entonces todavía presidente le contestó: "Bueno, ya te la estoy diciendo ahora mismo, esta es mi decisión".

'GÉNOVA' LO VE COMO "UN ACTO ELECTORAL DEL PSOE"

El equipo de Feijóo enmarca esta comparecencia en una estrategia electoral del PSOE para ayudar a su candidata, la exministra Pilar Alegría, en la última semana de campaña de las elecciones de Aragón del 8 de febrero. "Es un acto electoral del PSOE de Aragón en Madrid para intentar echar un cable a Alegría", aseguran a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

En 'Génova' critican que los socialistas crean que puede tener más incidencia electoral en Aragón la gestión de Mazón en la dana de hace un año que la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gélida de este mes de enero. "Puede haber aragoneses enfadados con Mazón pero habrá muchos más aragoneses que sufran los retrasos en el AVE y las incidencias", añaden las mismas fuentes.

Además, avanzan que Feijóo acude "tranquilo" a esa comparecencia porque trasladará lo que ya expuso ante la jueza de la dana aunque haya portavoces como el republicano Gabriel Rufián que querrán hacer "méritos" porque representa el "sanchismo de nuevo cuño y está en fase de ganar punto", según fuentes próximas al líder del PP.

LA COMUNICACIÓN, "CLAVE"

Los distintos portavoces también le pedirán datos sobre los mensajes que intercambió con Mazón el día de autos y por su afirmación del 31 de octubre de 2024 de que había estado informado "en tiempo real" por el entonces responsable autonómico.

Ante la jueza, Feijóo admitió una contradicción y un error en su comentario de que Mazón le había informado desde el lunes anterior a la riada (que en realidad fue un martes). Los distintos portavoces tienen intención de echarle en cara que aquel día se centrara en recomendar a Mazón que llevara "la iniciativa de comunicación", que consideraba "clave", en lugar de preguntarle por la situación de la ciudadanía.

Feijóo se puso en contacto con Mazón por WhastApp a las 19.59 horas tras tener noticia por teletipos de la evolución de las lluvias y el president le contestó a las 20.09 horas. También escribió a las al presidente de Castilla la-Mancha, el socialistas Emiliano García-Page, y al andaluz, Juanma Moreno.

NIEGA CAMBIOS DE VERSIÓN DE MAZÓN

Respecto a la comida de Mazón en El Ventorro, dijo desconocer a qué hora salió el 'expresident' del restaurante, solo que él le envió aquel primer WhastApp a las 19.59 horas. Además, defendió que Mazón no cambió de versión sobre sus actividades de aquel día, sino que hizo "concreciones con minutaje de las actuaciones".

Feijóo también remarcó en su declaración judicial que la necesidad de declarar la emergencia nacional, cargó contra la falta de información por parte del Gobierno, insistió en que nadie se puso en contacto con él para informarle como presidente del PP y explicó que el día de la riada no habló con Pradas ni con ninguna persona que estuviera en el Cecopi.

Asimismo, argumentó que en estos casos las decisiones las toman los órganos competentes, no los políticos, si bien éstos pueden tomar decisiones distintas a las adoptadas por los órganos administrativos. En todo caso, señaló que la gestión de las emergencias las asume la consejería que con competencias en materia de protección civil.

Tras la comparecencia de Feijóo, ya en sesión vespertina, la comisión de investigación del Congreso recibirá a María Amparo López Boluda, gestora de llamadas del 112, para que informe sobre la actuación de ese servicio el día de la tragedia.

