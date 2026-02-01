España, con un margen de maniobra reducido en Iberoamérica ante las políticas de Trump y el giro conservador regional

España, al igual que la UE, se encuentran con un "margen de maniobra reducido" en Iberoamérica en un momento en que la Administración de Donald Trump parece haber recuperado con fuerza su interés por la región y en el que ésta viene protagonizando un "desplazamiento político hacia la derecha" que podría verse consolidado en las elecciones que tendrán lugar este año.

Eso al menos es lo que sostiene el Real Instituto Elcano en su último informe 'España en el mundo 2026: perspectivas y desafíos', si bien cree que aún puede desempeñar un papel destacado para afianzar la relación entre ambos continentes en primer lugar durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid en noviembre y, segundo, impulsando la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur.

"Estados Unidos ha intensificado su proyección de poder en América Latina mediante una estrategia más asertiva, que combina presión económica, alineamiento ideológico y capacidad coercitiva" y que se traduce "en un respaldo explícito a gobiernos ideológicamente afines y en una confrontación abierta con los considerados hostiles, que tuvo su máxima expresión en la intervención unilateral" en Venezuela el 3 de enero en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, subraya el informe.

A esto se suma el hecho de que se está produciendo en la región "un desplazamiento político hacia la derecha y una mayor alineación con Washington", lo cual "reduce el margen de maniobra de España y la UE, mientras China consolida su papel como socio económico clave", que sin embargo, según el informe, no deben tirar la toalla sino apostar por "un enfoque pragmático e institucional, abandonando una actitud reactiva y desplegando políticas propositivas" en temas de interés para América Latina "como la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la cohesión social y la transición verde".

DOS GRANDES BLOQUES DE LÍDERES

Tal y como ha explicado durante la presentación del informe Carlos Malamud, investigador especializado en América Latina en este 'think-tank', los líderes de la región están divididos en dos grandes bloques, aunque con matices, en cuanto a su postura hacia Trump y lo que este representa.

Por un lado están los entusiastas, con el argentino, Javier Milei, a la cabeza al que hay que sumar al ecuatoriano, Daniel Noboa, al paraguayo, Santiago Peña, y al nuevo presidente hondureño, Nasry Asfura, a quienes se sumará en marzo el chileno, José Antonio Kast.

"Milei está intentando crear un grupo regional" contra lo que califica como "el cáncer del socialismo" al que sin embargo Malamud augura el mismo poco éxito que otros intentos como Unasur y Prosur "en la medida en que la ideología contamina un proceso de integración regional".

A estos líderes se suma un grupo de entusiastas "tibios", entre los que incluye al presidente de Panamá, José Raul Mulino, y al de República Dominicana, Luis Abinader.

Frente a ellos, hay un grupo de "contrarios leves" entre los que figuran el brasileño Luiz Inazio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o la mexicana, Claudia Sheinbaum, y por último los "entusiastas contrarios". Aquí están los mandatarios de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, ambos en el punto de mira de Trump y que se teme que pudieran correr la misma suerte que Maduro en los próximos meses, sobre todo en el caso del primero.

PRAGMATISMO POR ENCIMA DE LA AFINIDAD

En esta tesitura, y habida cuenta de que este año se celebran elecciones presidenciales en Costa Rica (1 de febrero), Perú (12 de abril), Colombia (31 de mayo) y Brasil (4 de octubre), en las que podría continuar el giro conservador de la región de los últimos años, el 'think-tank' sostiene España está obligada a "colocar el pragmatismo y la visión de Estado por encima de las afinidades ideológicas".

El informe defiende que esto "será especialmente importante con el chileno José Antonio Kast --cercano al Gobierno italiano de Giorgia Meloni y en sintonía con Vox-- para no reproducir una confrontación estéril como la abierta con Milei", aunque también cree que el sucesor de Gabriel Boric tendrá "previsiblemente un perfil más institucional" y con ello será más fácil "gestionar desacuerdos".

Así las cosas, Elcano plantea que "España debe priorizar en América Latina sus intereses geopolíticos y económicos --y, por extensión, los de la UE--, reforzando tanto su poder blando como su poder duro" y, "en un contexto de fuerte polarización política, España y la UE deberían adoptar un perfil más institucional", manteniéndose "un mínimo común denominador en las relaciones bilaterales" con independencia del ganador en las elecciones.

LA CUMBRE IBEROAMERICANA, UNA OPORTUNIDAD

Para ello, el año 2026 brinda dos grandes "hitos", sobre todo la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, "una nueva oportunidad, quizá la última, para reimpulsar a la Comunidad Iberoamericana y evitar su actual parálisis" que quedó patente en la última cita en Cuenca (Ecuador) a la que no asistió ningún mandatario con la salvedad del Rey Felipe VI y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

"España se juega mucho de su prestigio" en esta cita, de ahí el que se esté preparando con cuidado y, a priori, su mayor capacidad de convocatoria, como se vio en cumbres anteriores aquí, podría jugar a su favor.

A juicio del 'think-tank' español, "la reconfiguración geopolítica y la pugna entre Estados Unidos y China permite pensar en una conexión más intensa entre España (y la UE) y América Latina" ya que considera que "los países de la región pueden escapar de la trampa de verse obligados a optar entre el autoritarismo de Pekín y el unilateralismo de Washington".

Para ello, apuesta por ejemplo por "emprender acciones conjuntas eurolatinoamericanas en materia de drogas" al tratarse de un "fenómeno compartido" que afecta tanto a América Latina como a Europa, si bien advierte de que las iniciativas no deberían limitarse a este ámbito sino extenderse "al conjunto de economías ilícitas que alimentan la violencia y la corrupción y abordarlas siempre en un contexto de respeto a la legalidad internacional y a los Derechos Humanos".

El segundo hito es el Acuerdo entre la UE y Mercosur firmado en el arranque de este año. España cuenta con una "ventaja potencial" debido a la fuerte presencia empresarial en estos países pero deberá "empujar la ratificación del acuerdo" por la UE y también "trabajar con socios latinoamericanos para definir proyectos concretos en el marco de la Global Gateway: corredores verdes, hidrógeno renovable, cadenas de valor del litio o del cobre, digitalización de pymes, etc".