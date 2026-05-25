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Inter Miami doblega 6-4 al Philadelphia con triplete de Luis Suárez y doblete de Berterame

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Washington, 24 may (EFE).- El Inter Miami se impuso este domingo al Philadelphia Union por 6-4 gracias a un triplete del uruguayo Luis Suárez y un doblete del argentino Germán Berterame en un partido que al descanso iba 4-4.

El Philadelphia, colista de la MLS, sorprendió al Inter Miami de inicio con un gol en el minuto 4 de Milan Iloski, que, como Luis Suárez, firmaría un triple esta noche en el Nu Stadium.

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Iloski firmó el segundo para su cuenta y para el Philadelphia seis minutos después, desde el punto de penalti.

El argentino Berterame, internacional con México, recortó asistido por Lionel Messi la ventaja visitante en el minuto 12, pero el Philadelphia volvió a irse en el marcador con un tanto del uruguayo Bruno Damiani en el 20.

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Suárez en el 29, Berterame en el 42 y de nuevo Suárez en el 44 remontaron el partido para el Inter Miami a puertas del descanso, pero en el añadido recibieron un jarro de agua fría con el segundo penalti para Iloski, este provocado por Sergio Reguilón.

El triplete de Iloski ponía el 4-4 en el marcador tras un primer tiempo sin respiro.

Guillermo Hoyos y Bradley Carnell instruyeron a sus jugadores a poner pausa en la segunda mitad, que no tuvo nada que ver con la primera.

No fue hasta el minuto 81 cuando Suárez desencalló el partido para el Inter Miami con el 5-4, firmando su triplete y dando la victoria a los hombres de Hoyos.

El gol de la tranquilidad fue obra del argentino Rodrigo de Paul, ya en el tiempo añadido, tras un contragolpe perfecto con el Philadelphia Union volcado en busca del empate.

Con este triunfo, el Inter Miami afianza la segunda posición en la Conferencia Este antes del parón de siete semanas que la MLS inicia este domingo por el Mundial. El Inter, con 31 puntos, está a dos del Nashville, aunque con un partido más.

En otro partido disputado este domingo, el Columbus Crew se impuso por 2-0 al Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino, con el uruguayo Diego Rossi entre los goleadores locales. EFE

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