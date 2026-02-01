Azcón: "Aragón va a ser la primera comunidad con pleno empleo"

CALATAYUD (ZARAGOZA) 1 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho referencia a las inversiones que se han alcanzado en dos años y medio de su gobierno, y que suman ya 80.000 millones de euros, así como "las decenas de miles de puestos de trabajo que se van a crear". Esto "no llevan inexorablemente, no hay duda, a que Aragón va a ser la primera comunidad de España en la que va a haber pleno empleo".

Ha señalado, en su intervención en una comida mitin en Calatayud, en presencia del presidente nacional de su formación, Alberto Núñez Feijóo, que "todo el mundo que quiera trabajar en Aragón va a tener la oportunidad, como también quien quiera mejorar su empleo o su salario va a tener oportunidad".

Azcón ha explicado que "lo que está pasando es que cuando hay una materia prima, como la que tenemos en Aragón, y hay un gobierno que sabe sacarle partido, desde toda España nos miran y nos llaman con admiración para decir ¿qué estáis haciendo?"

"Cuando alguien va a hacer una inversión no vamos a pedir que sean mil millones, nos conformamos con cientos, incluso con decenas, no vamos a decirle que no a nadie porque en el Partido Popular sabemos qué es lo que cambia la vida de la gente, la prosperidad, el progreso real. Cuando traes miles de millones de inversiones a una comunidad autónoma eso funciona como una mancha de aceite, la economía se va a expandir por toda la comunidad", ha comentado.

"DESVERGÜENZA ABSOLUTA"

Jorge Azcón ha considerado que "es una desvergüenza absoluta que Pedro Sánchez y Pilar Alegría hayan ido este domingo a Teruel y no hayan explicado que la despoblación no forma parte de los criterios con los que se van a distribuir nuestros impuestos en el futuro, de la financiación autonómica".

¿Quién no entiende que una comunidad autónoma como Aragón, que una provincia como Teruel que tiene nueve habitantes por kilómetro cuadrado, tiene mayores costes a la hora de prestar los servicios? ¿Quién no entiende que la despoblación es un criterio esencial a la hora de repartir lo que es de todos", se ha preguntado.

El candidato del PP ha apuntado que el "chantaje permanente, eso es lo que ocurre en este país. La financiación autonómica, la financiación de los servicios públicos, que nos afecta a todos nosotros, la han pactado con ERC, la han pactado con el independentismo catalán y la han pactado con lo que llaman principio de ordinalidad, que es insolidaridad. Lo que les interesa a la izquierda independentista catalana es que los que más tienen, más se quedan".

Ha aseverado que "si tú eres de un pequeño pueblo de la Comarca del Aranda, de un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, no te mereces que haya criterios de justicia como la despoblación, que aseguren que tienes un colegio, un médico, transporte".

En este sentido, ha añadido que "esto es lo que está defendiendo el Partido Socialista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Pilar Alegría, no tienen vergüenza haber estado en Teruel hoy y no haber hablado de las ayudas al funcionamiento, y no haberles explicado a los turolenses, dando la cara, que ellos han decidido que la despoblación no forme parte de la financiación autonómica".

Azcón ha puesto de manifiesto lo siguiente: "Entiendo que hoy, si iban a Teruel, no iban a hablar del parador de Teruel, lo entiendo porque es verdad que hablar del parador de Teruel y de lo que se ha convertido en el Partido Socialista por poca vergüenza que tienen, les tiene que significar algún sonrojo, por lo menos a sus votantes".

El candidato popular ha querido dejar claro que "en Aragón no vamos a permitir que en España manden los independentistas catalanes. El Partido Popular de Aragón va a hacer todo lo que esté en su mano para que lo que nos afecta a todos lo decidamos entre todos".

El próximo 8 de febrero, Pilar Alegría "quiere ser la delegada del Gobierno en la Presidencia del Gobierno de Aragón, y el PP va a defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, que por supuesto es defender los intereses de España. Vamos a hacerlo con la despoblación, pero también lo vamos a hacer con el campo, defendiendo a nuestros agricultores".

TRASVASE DEL EBRO

"Hablar del trasvase del Ebro en Aragón es un profundo desconocimiento de lo que es esta comunidad autónoma", ha espetado Jorge Azcón en referencia a Vox. Lo he dicho una vez y lo voy a repetir mil veces, yo nunca voy a apoyar un trasvase del Ebro, nunca voy a pactar un documento en el que haya un trasvase del Ebro", ha expuesto Azcón.

"Si defiendes a los agricultores, a los ganaderos de tu comunidad autónoma, sabes que el oro más preciado que tienen es el agua. Y llevamos décadas y décadas sin que las infraestructuras hidráulicas que necesita el campo se hagan realidad. Las infraestructuras hidráulicas, los embalses, que deberían llevar acabados años se prolongan durante décadas sin hacerse. Aún no se han hecho las infraestructuras y viene Vox a decir que si depende de ellos habrá un trasvase del Ebro. El agua en Aragón es vida, y los aragoneses vamos a favor del agua en Aragón también el próximo domingo".

CADA VOTO CUENTA

Jorge Azcón ha resaltado al animar a acudir a las urnas, que "cada voto cuenta, cada voto es importante", y ha contado que el alcalde de la localidad de San Mateo de Gállego no es del PP por un solo voto.

"El Partido Socialista tiene que inventarse mentiras para poder criticarnos o tiene que esconderse de los auténticos debates. Nosotros vamos a seguir contando la verdad y a seguir haciendo propuestas. Podemos sentirnos orgullosos de dos años y medio de gobierno y de gestión en el que estamos consiguiendo mejorar Aragón, eso es lo que. Eso es lo que nos jugamos".

CARMELO ARTIAGA Y ESTESO

Jorge Azcón ha tenido un recuerdo para dos personas que han fallecido en las últimas horas, el presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, Carmelo Artiaga, un defensor ultranza en el mundo de la jota, y el actor Fernando Esteso, que llevó el acento aragonés por España y por todo el mundo, y ha anunciado que los dos serán Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón.