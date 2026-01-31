Llamas (Podemos) afirma que ha hecho "lo posible y lo imposible" para llegar a un acuerdo con IU

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que en la negociación con IU ha hecho "lo posible y lo imposible" para llegar a un acuerdo y la formación 'morada' ha actuado con "mucha generosidad" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

En declaraciones a los medios antes de participar en el acto 'Territorios para vivir. Retos en el medio rural' que se ha celebrado en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid, el máximo responsable de Podemos en la Comunidad ha destacado la coalición que han formado con Alianza Verde, que es una unión que cree "necesaria" para poner en el centro la "exigencia" de blindar el derecho al medio ambiente y el requerimiento de "poner coto a los megaproyectos tóxicos, macrogranjas, minería destructiva, plantas de biogás" que "tanto daño" hacen a la Comunidad.

Además, ha incidido en que Podemos se quiere centrar en la necesidad de fijar población en los municipios, garantizar los servicios públicos en el campo y el objetivo de impulsar un liderazgo público de la economía que es la forma de impulsar el desarrollo sostenible en las zonas rurales.

Llamas ha continuado la explicación al señalar que ha llegado a "ofrecer y compartir" el número uno de las listas de Valladolid con Izquierda Unida, para así alternar la duración del mandato, para dividir la duración en dos años para cada una de las partes cada uno, algo que "funciona muy bien", como sucedió en Murcia.

El coordinador general de Podemos CyL destaca que ha renuciado a formar parte de la candidatura en Valladolid para "garantizar" que se pudiese compartir el escaño ya que las listas "tienen que ser de cremallera" y además de que era una "muy buena oportunidad" para que "una mujer de Podemos encabezase y compartiese ese puesto", pero se han encontrado con la negativa de Izquierda Unida.

Asimismo, ha destacado que al hacer una coalición es "fundamental" realizar unas primarias, porque este ha sido "un escollo fundamental" en la situación, también ha subrayado que Podemos Castilla y León ha "defendido en todo momento" la necesidad de hacer primarias porque la democracia es "irrenunciable" debido a que hay que "prohibir las puertas giratorias" y IU ha intentado "transitar la puerta giratoria".

Sumado a lo anterior, Llamas dice que Podemos hizo sus primarias con cerca de mil votos y sin embargo IU "no ha hecho primarias, únicamente hizo una consulta" sobre una coalición con Sumar y "ni siquiera ha explicado el número de votos que tuvo esa consulta".

En esta misma línea ha afirmado que Podemos-Castilla y León no entiende la política como "un juego de sillones, sino como un espacio para las convicciones democráticas".

Sumado a lo anterior, ha destacado que la confianza por su parte "no ha sido un problema", pero "las filtraciones" a la prensa "no han ayudado" a la negociación, ha aclarado que las filtraciones "no han venido de Podemos sino que han llegado por parte de Izquierda Unida".

Aparte, ha expresado que la fallida coalición con IU es "algo del pasado" porque están "orgullosos" de alcanzar un acuerdo con Alianza Verde para lograr una "alianza estratégica" que haga frente al "deterioro del territorio" y a la "concepción" del Partido Popular de la Comunidad como una zona de "sacrificio" que puede ser "contaminada sin ningún tipo de reparo" porque es un "problema esencial" que se ha reflejado el pasado verano con la gestión "catastrófica" de los incendios, con un operativo de prevención y extinción de incendios "completamente privatizado, fallido y que además no se ha remediado en los meses posteriores".

Llamas ha concluido al señalar que es "perfectamente entendible" que el sector primario de Castilla y León y de otras comunidades autónomas salgan a la calle a protestar contra el acuerdo de Mercosur que lo "único que va a provocar es mayor deterioro ambiental y una peor capacidad de implementación" de un modelo sostenible de las actividades agrarias.