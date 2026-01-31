Junts acusa a Podemos de "chantaje" y le pide aclarar posición con las competencias en inmigración

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido a Podemos que aclare su posición y les ha acusado de jugar "al chantaje", al preguntársele por la decisión de los morados de abrirse ahora a negociar la delegación de competencias en inmigración que el Gobierno pactó con los de Carles Puigdemont.

"Podemos nos tiene que decir por qué ha cambiado su planteamiento. Lo que no se puede hacer es jugar al chantaje y acusarnos por la mañana de racistas y por la tarde no sé qué", ha dicho en declaraciones a la prensa en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona).

En un primero momento, Podemos rechazó frontalmente el acuerdo entre el Gobierno y Junts por considerar que se planteaba desde el racismo y por supuestamente vincular la inmigración y la seguridad.

Sin embargo, tras un acuerdo de los de Ione Belarra con el Gobierno para la regularización extraordinaria de migrantes, Podemos se ha mostrado dispuesto a introducir cambios en el articulado del acuerdo de los juntaires para contemplar un posible apoyo.

En este contexto, Turull considera que Podemos está actuando desde el chantaje: "No sabemos si lo que quieren es que Catalunya tenga el mismo autogobierno que proponen Vox y el PP; fueron muy duros con este tema", ha añadido.

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Respecto a la revalorización de las pensiones, Turull ha asegurado que no hay negociación con el Gobierno central, pero ha subrayado que Junts votaría a favor de un decreto específico.

"No pueden jugar con los jubilados ni secuestrar las pensiones por sectarismo político", ha advertido.