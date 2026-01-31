Ignacio Garriga (Vox) afirma que las ZBE son injustas porque "van a atentar contra la igualdad"

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha afirmado que las zonas de bajas emisiones aplicadas en algunos municipios catalanes "van a atentar contra la igualdad, van a crear ciudadanos de primera y de segunda".
Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde la protesta organizada por Vox este sábado al mediodía en Barcelona, con coches que se han concentrado ante el Monumento a Colón de Barcelona cortando la circulación.
"Consideramos que es injusta, que es clasista y que es recaudatoria", ha añadido, y ha dicho que su formación está presentando alegaciones a la justicia para evitar su implementación.
