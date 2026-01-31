Espana agencias

El PP lleva a Bruselas el deterioro de Rodalies y pide evaluar el cumplimiento de la normativa europea

El Partido Popular ha registrado una pregunta ante la Comisión Europea para denunciar el deterioro estructural de la red de Rodalies en Cataluña, tras la aparición de las "incidencias recurrentes" y las "deficiencias graves" en el mantenimiento de una infraestructura que consideran "esencial" para la movilidad diaria de cientos de miles de usuarios en Cataluña.

La iniciativa ha sido impulsada por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Borja Giménez Larraz, quien ha solicitado a Bruselas que evalúe si las autoridades competentes cumplen las obligaciones que marca el Derecho de la Unión en materia de seguridad, mantenimiento y renovación ferroviaria.

La pregunta se ha presentado tras el colapso del servicio en las últimas semanas, que incluyó la suspensión total de Rodalies durante varios días y dos graves accidentes ocurridos el 20 de enero de 2026, con un balance de 37 heridos y la muerte de un maquinista. Estos hechos han puesto de manifiesto, según el PP, "la obsolescencia de la red" y su impacto directo en "la seguridad de pasajeros y trabajadores".

PIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EUROPEA

El PP recuerda que la normativa europea obliga a garantizar el correcto mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias, y pregunta a la Comisión si ha evaluado el grado de cumplimiento en el caso de Rodalies y si los fallos reiterados pueden suponer un incumplimiento de los estándares europeos.

Montserrat ha atribuido la situación a años de abandono y desinversión por parte del Gobierno español y ha advertido de que "cuando una infraestructura falla de forma reiterada y cuesta vidas, no se trata de incidencias aisladas, sino de un incumplimiento grave del Derecho de la Unión".

La también vicepresidenta del Grupo PPE ha subrayado que Europa no puede tolerar que se normalice la inseguridad en redes ferroviarias básicas para la movilidad diaria de cientos de miles de ciudadanos, y ha exigido a la Comisión Europea que actúe como garante de los estándares comunes de seguridad, mantenimiento y fiabilidad, porque "la cohesión territorial, la seguridad de los trabajadores y la confianza de los usuarios no pueden seguir siendo víctimas de la negligencia política".

Por su parte, Giménez ha subrayado que los fallos constantes han erosionado la confianza en el servicio y plantean dudas serias sobre la aplicación efectiva de la normativa europea. "Cuando los fallos se convierten en una constante y terminan en una tragedia no puede hablarse de incidencias aisladas, sino de un problema estructural que exige responsabilidades y decisiones políticas".

El PP ha reclamado una mayor implicación de la Comisión Europea como garante de los estándares comunes de seguridad y mantenimiento, y ha pedido que se aclaren las medidas previstas en caso de detectarse incumplimientos, al considerar que el deterioro de Rodalies ya tiene una dimensión europea.

