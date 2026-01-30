Espana agencias

Turquía registra su mejor año turístico con casi 64 millones de visitantes en 2025

Estambul, 30 ene (EFECOM).- El turismo en Turquía marcó en 2025 un máximo histórico, con casi 64 millones de visitantes y 65.000 millones de dólares en ingresos, consolidando al país como el cuarto destino más visitado del mundo pese a las tensiones regionales.

La cifra total de 63,9 millones de visitantes, un aumento del 2,7 % respecto al año anterior, incluye 11 millones de ciudadanos turcos residentes en el extranjero, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Estadístico Turco (TÜIK).

Turquía se mantiene así en el cuarto puesto en el mundo entre los países más visitados, por detrás de Francia, España y Estados Unidos, puesto que alcanzó ya en 2024.

Los ingresos de 65.000 millones de dólares (55.000 millones de euros) otorgan a Turquía el séptimo puesto entre los países con mayores ingresos por turismo, dijo el ministro de Cultura y Turismo turco, Mehmet Nuri Ersoy, en una rueda de prensa.

Se trata de un significativa avance desde 2017, cuando Turquía ocupaba el octavo puesto en número de turistas y el quince en volumen de ingresos, agregó el ministro.

Como en años pasados, el flujo de visitantes lo encabezan los turistas rusos, en total 6,9 millones, seguidos de los alemanes (6,75 millones) y los británicos (4,27 millones).

Pero si bien el grueso de estos tres contingentes busca unas vacaciones de sol y playa en la costa mediterráneo turca, el país eurasiático ha diversificado su oferta y atrae también a interesados en la cultura, en rutas religiosas, en tratamientos de salud, gastronomía o ferias empresariales, enumeró Ersoy.

Como media, cada turista extranjero gastó 114 dólares (95 euros) por día, mientras que los turcos residentes en el extranjero, de vacaciones en su país, se quedaron en 64 dólares, lo que arroja una media de 100 dólares por visitante.

Un 28 % de este gasto corresponde a paquetes de viajes organizados, seguido de un 21 % en comida y bebida, un 13 % en el gasto del viaje desde el extranjero, un 10 % en el coste de hoteles y un 5 % en costes de desplazamiento en el país, según los datos de TÜIK.

Por otra parte, las tensiones en Oriente Próximo han afectado negativamente el turismo, ya que la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio pasado causó una cancelación del 20 % de las reservas tempranas, y la tensión con Pakistán también redujo la llegada de turistas de India, señaló Ersoy.

Para el año en curso se espera un volumen de ingresos de 68.000 millones de dólares, con un fuerte aumento de visitas desde Estados Unidos, Canadá, Irlanda, España, Italia, Rusia, Japón, Corea y China, dijo el ministro.EFECOM

