Las últimas lluvias refuerzan los bosques de España para futuras sequías, según un estudio

Barcelona, 30 ene (EFE).- Un estudio del Laboratorio Forestal del Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF) ha indicado que las lluvias intensas de las últimas semanas han llenado de agua el suelo forestal de España y refuerzan a los bosques frente a futuras sequías.

En un comunicado, el centro de investigación ha explicado que las visualizaciones del laboratorio muestran valores máximos de humedad del suelo, ya que el agua se ha infiltrado hasta llenarlo.

Asimismo, el estudio ha mostrado valores muy altos de agua azul, el agua que fluye por fuentes y arroyos y llega a ríos, humedales, embalses y acuíferos.

En Cataluña, para conseguir que el suelo forestal se llene hasta su máximo, ha tenido que llover por encima de la media de los últimos 20 años y, en algunos casos, hasta un 150 % más, han especificado.

La investigadora del CREAF Annelies Broekman ha explicado que tener el suelo lleno de agua es "un seguro de futuro" ante futuras sequías, ya que es un reservorio "imprescindible para mantener bosques y caudales de ríos".

Aun así, ha opinado que no hay que "bajar la guardia" porque las olas de calor y las sequías extremas pueden acabar con casi toda el agua en poco tiempo.

Para realizar esta investigación, el CREAF ha utilizado dos herramientas de visualización de datos y modelización que acaban de ampliarse a escala estatal: la aplicación ForestDourght y la aplicación Meteoland.

Víctor Granda, científico de datos de la Ecosystem Modelling Facility -una pequeña unidad dentro del CREAF especializada en la modelización estadística-, ha opinado que estas aplicaciones permiten hacer un seguimiento "exhaustivo de esta relación bosque-agua tan importante".

ForestDrought modeliza cómo la meteorología interactúa con el suelo y la vegetación, un factor clave para entender fenómenos como la sequía, el riesgo de incendio o la regulación del ciclo del agua.

La herramienta calcula de forma diaria datos de distintas instituciones que permiten estimar el estrés por sequía de la vegetación y la humedad del combustible vivo, dos variables clave para comprender el riesgo de incendios forestales.

Por el otro lado, Meteoland proporciona estimaciones continuas de meteorología diaria mediante herramientas de interpolación estadística que ofrecen variables como la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, el viento, la radiación solar y la evapotranspiración potencial.

Víctor Granda ha comentado que esta herramienta puede ser "muy útil" para realizar estudios científicos en zonas sin datos climáticos directos o incluso "predecir en qué zonas habrá más setas durante la temporada". EFE