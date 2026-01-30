Las empresas tendrán 2,9 millones de euros de sobrecostes por el retraso del SMI

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Las empresas tendrán sobrecostes administrativos por importe de 2,9 millones de euros por el retraso en la aprobación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, ya que aún no ha sido aprobado y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Según la patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo, en concreto este retraso implicaría un coste agregado para las empresas del sector de 690.000 euros, derivados de los cálculos de todas las nóminas complementarias que deban hacerse una vez se ponga en marcha el nuevo SMI.

"Emitir nóminas complementarias genera un sobrecoste importante para las empresas, y en algunos casos, se tendrá que contactar con trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, generando incertidumbre jurídica y administrativa", explica Asempleo.

Por ello, Asempleo pide al Ministerio de Trabajo que "la publicación del Real Decreto por el que se fije el nuevo SMI y la entrada en vigor de este debe de realizarse de manera sincrónica". EFECOM