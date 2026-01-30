Espana agencias

El Juzgado de lo Mercantil de Murcia declara el concurso voluntario de acreedores de Liwe Española

Guardar

El Juzgado de lo Mercantil de Murcia ha declarado el concurso voluntario de acreedores de Liwe Española, la firma dueña de las tiendas Inside, que presentó esta petición después de que se le negara la homologación del Plan de Reestructuración que presentó el pasado mes de noviembre.

En concreto, el Juzgado ha dictado el auto declarando en concurso a Liwe Española, que conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de la administración concursal mediante su autorización o conformidad, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el administrador concursal será nombrado de la terna que legalmente le corresponde designar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para lo que ha sido requerida.

La firma textil ha recordado que la solicitud y declaración de concurso se enmarcan en el proceso de reordenación financiera que viene desarrollando y que tiene como objetivo "preservar la viabilidad de la empresa y asegurar la continuidad de su actividad".

En el último año, la enseña ha ejecutado un conjunto de medidas de reorganización interna orientadas a la optimización de su estructura de costes, la priorización de mercados y canales estratégicos y el refuerzo de la eficiencia operativa, lo que ha permitido mejorar la posición del negocio respecto de ejercicios anteriores.

Liwe ha señalado que la compañía continúa desarrollando su actividad con normalidad, manteniendo el funcionamiento ordinario de su operativa comercial y logística y que se encuentra al corriente de pago con sus proveedores y acreedores comerciales.

SITUACIÓN DE "DESAMPARO"

La compañía solicitó el pasado 19 de enero el concurso voluntario de acreedores tras la "situación de desamparo" en que quedó la compañía y con la intención de proteger la "continuidad del negocio y la viabilidad" de su proyecto empresarial.

Liwe recordó que su plan contaba con "el apoyo expreso" de entidades financieras como CaixaBank, Caja Rural Central y Caja Rural Granada, poseedores de la mitad de la deuda bancaria. Igualmente tenía el respaldo de Auren, experto en la reestructuración, designado por el juzgado, cuyo informe favorable avalaba dicho plan.

De esta forma, el concurso voluntario de acreedores se plantea como la vía legal necesaria para ordenar la deuda financiera y alcanzar un acuerdo mediante convenio con las entidades financieras acreedoras en el menor plazo de tiempo posible desde este momento.

Liwe precisó que esta situación no tiene impacto en los proveedores ni en los acreedores comerciales, con los que la compañía está al corriente de los pagos, salvo muy pequeñas excepciones, por lo que espera la colaboración en el futuro de todos ellos para seguir desarrollando la actividad de la compañía con normalidad, tanto en el ámbito comercial como logístico.

La compañía recordó que no mantiene deuda impagada ninguna con las entidades públicas (Hacienda y Seguridad Social), ya que se mantiene al corriente de los pagos y aquellos pagos pendientes existentes con Hacienda están pendientes de su vencimiento y espera afrontar tales pagos con total normalidad, mientras que reitera que también está al corriente del pago de todas las remuneraciones con sus trabajadores.

Por eso, Liwe lamentó la denegación de la homologación del plan de reestructuración, pero confiaba en la colaboración de las entidades financieras para llevar a cabo un concurso de acreedores que permita de "manera acelerada" la consecución de un convenio de acreedores que de paso a la normalidad de la actividad comercial y la continuidad de todos los puestos de trabajo.

La propietaria de Inside registró unas pérdidas de 18,3 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone multiplicar casi por nueve los 'números rojos' de 2,2 millones de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente. La compañía alcanzó una facturación de 42,4 millones de euros, lo que refleja una caída de más del 15% respecto a los datos del primer semestre del ejercicio 2024.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Se abre licitación de dos nuevos puertos y gasoducto de Canal de Panamá por 6.000 millones

Infobae

Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 30 de enero de 2026

Infobae

Muere un operario y otros dos están graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Infobae

Detenidos por robos con gran violencia en pisos donde obligaban a mujeres a prostituirse

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Cataluña es la Comunidad Autónoma

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

Bustinduy defiende que topar el alquiler “funciona” y pide “dejar de perdonar impuestos a los más ricos”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”