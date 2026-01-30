Díaz defiende que el Gobierno gestiona Adamuz "sin ofender a las víctimas" frente al "desastre" del PP con Angrois

Durante el funeral celebrado en Huelva para honrar a las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, el Gobierno decidió enviar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como muestra de respaldo institucional a las víctimas y sus familias. Según informó Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que esta decisión se enmarca en el compromiso de ofrecer apoyo y solidaridad a quienes resultaron afectados por la tragedia.

En una entrevista emitida en el programa 'Café d'idees' de La2 y RTVE Catalunya, recogida por Europa Press, Yolanda Díaz aseguró que el Ejecutivo nacional está gestionando la crisis derivada del accidente en Adamuz con transparencia y respeto por las víctimas. La ministra detalló que la actuación actual contrasta con la respuesta brindada por el anterior Gobierno del Partido Popular al siniestro ferroviario de Angrois, calificando la gestión de entonces de “desastre” por considerar que “no había ni triajes” y cuestionando la intervención y transparencia mostrada en ese momento.

Díaz amplió sus críticas al recordar que la comisión que hoy sigue activa en relación al caso Angrois se constituyó precisamente por la gestión deficiente de la crisis ocurrida durante aquel periodo. Entre sus declaraciones, la vicepresidenta señaló: “Aquel desastre, aquella ocultación, aquella mentira, aquel sufrimiento… La comisión de Angrois, de las víctimas que sigue hoy trabajando, se formuló justamente por el desastre de gestión que en aquel momento se hizo”. Según Europa Press, la ministra defendió que cualquier intento de comparación entre ambas situaciones resulta inapropiado por las diferencias en el enfoque que, a su juicio, el actual Gobierno ha implementado.

Respecto a las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la tragedia en Adamuz, Díaz indicó que, llegado el momento, se valorará si es necesario esclarecer este aspecto. Reiteró la intención de rendir cuentas y actuar con dignidad en todas las etapas del proceso, insistiendo en que el Gobierno central mantiene el foco en los afectados.

En la misma entrevista, la titular de Trabajo informó que actualmente se encuentra priorizando su labor al frente de la gestión pública. Consultada por la posibilidad de volver a presentarse como candidata en las próximas elecciones generales, afirmó que la decisión será comunicada a los medios “cuando la tenga tomada”, mostrándose concentrada en su responsabilidad dentro del Ejecutivo y señalando que su principal interés está en atender a la población trabajadora del país.

Según publicó Europa Press, ante preguntas sobre la disminución del respaldo electoral al Gobierno pese a políticas como la subida del salario mínimo, Díaz identificó el auge del “odio” promovido por partidos de ultraderecha como un factor que está influyendo en la sociedad. La vicepresidenta expresó su preocupación por esta tendencia y apostó por un enfoque que fortalezca la conexión con la ciudadanía para contrarrestar esos discursos, subrayando: “Tengo una intuición de que el odio que están enarbolando desde la extrema derecha es muchísimo más fuerte que la potencia que tienen las medidas de lo que hacemos”.

Por otra parte, Yolanda Díaz reconoció que el Ejecutivo puede incurrir en fallos en su gestión, e hizo hincapié en que las acciones emprendidas, como las reformas laborales y las políticas de empleo, reflejan una mejora en las condiciones de vida de amplios sectores sociales. La vicepresidenta manifestó que su labor está orientada a transformar la realidad de la gente trabajadora, insistiendo en la vocación de servicio público como eje de su desempeño dentro del Gobierno.

Europa Press reportó que entre los mensajes transmitidos, Díaz reiteró que su prioridad se encuentra en las políticas de empleo y bienestar social, y que el Ejecutivo mantiene su compromiso con rendir cuentas respecto a todas las actuaciones públicas relacionadas con el accidente de Adamuz, remarcando un trato respetuoso y sin agravios hacia las víctimas del siniestro.