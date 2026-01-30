Espana agencias

Díaz defiende que el Gobierno gestiona Adamuz "sin ofender a las víctimas" frente al "desastre" del PP con Angrois

Yolanda Díaz subraya que se está dando respuesta transparente a la tragedia de Adamuz, destaca el respaldo a quienes la sufrieron y afirma que, a diferencia de anteriores gestiones, se actúa con sensibilidad y compromiso en el proceso

Guardar

Durante el funeral celebrado en Huelva para honrar a las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, el Gobierno decidió enviar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como muestra de respaldo institucional a las víctimas y sus familias. Según informó Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que esta decisión se enmarca en el compromiso de ofrecer apoyo y solidaridad a quienes resultaron afectados por la tragedia.

En una entrevista emitida en el programa 'Café d'idees' de La2 y RTVE Catalunya, recogida por Europa Press, Yolanda Díaz aseguró que el Ejecutivo nacional está gestionando la crisis derivada del accidente en Adamuz con transparencia y respeto por las víctimas. La ministra detalló que la actuación actual contrasta con la respuesta brindada por el anterior Gobierno del Partido Popular al siniestro ferroviario de Angrois, calificando la gestión de entonces de “desastre” por considerar que “no había ni triajes” y cuestionando la intervención y transparencia mostrada en ese momento.

Díaz amplió sus críticas al recordar que la comisión que hoy sigue activa en relación al caso Angrois se constituyó precisamente por la gestión deficiente de la crisis ocurrida durante aquel periodo. Entre sus declaraciones, la vicepresidenta señaló: “Aquel desastre, aquella ocultación, aquella mentira, aquel sufrimiento… La comisión de Angrois, de las víctimas que sigue hoy trabajando, se formuló justamente por el desastre de gestión que en aquel momento se hizo”. Según Europa Press, la ministra defendió que cualquier intento de comparación entre ambas situaciones resulta inapropiado por las diferencias en el enfoque que, a su juicio, el actual Gobierno ha implementado.

Respecto a las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la tragedia en Adamuz, Díaz indicó que, llegado el momento, se valorará si es necesario esclarecer este aspecto. Reiteró la intención de rendir cuentas y actuar con dignidad en todas las etapas del proceso, insistiendo en que el Gobierno central mantiene el foco en los afectados.

En la misma entrevista, la titular de Trabajo informó que actualmente se encuentra priorizando su labor al frente de la gestión pública. Consultada por la posibilidad de volver a presentarse como candidata en las próximas elecciones generales, afirmó que la decisión será comunicada a los medios “cuando la tenga tomada”, mostrándose concentrada en su responsabilidad dentro del Ejecutivo y señalando que su principal interés está en atender a la población trabajadora del país.

Según publicó Europa Press, ante preguntas sobre la disminución del respaldo electoral al Gobierno pese a políticas como la subida del salario mínimo, Díaz identificó el auge del “odio” promovido por partidos de ultraderecha como un factor que está influyendo en la sociedad. La vicepresidenta expresó su preocupación por esta tendencia y apostó por un enfoque que fortalezca la conexión con la ciudadanía para contrarrestar esos discursos, subrayando: “Tengo una intuición de que el odio que están enarbolando desde la extrema derecha es muchísimo más fuerte que la potencia que tienen las medidas de lo que hacemos”.

Por otra parte, Yolanda Díaz reconoció que el Ejecutivo puede incurrir en fallos en su gestión, e hizo hincapié en que las acciones emprendidas, como las reformas laborales y las políticas de empleo, reflejan una mejora en las condiciones de vida de amplios sectores sociales. La vicepresidenta manifestó que su labor está orientada a transformar la realidad de la gente trabajadora, insistiendo en la vocación de servicio público como eje de su desempeño dentro del Gobierno.

Europa Press reportó que entre los mensajes transmitidos, Díaz reiteró que su prioridad se encuentra en las políticas de empleo y bienestar social, y que el Ejecutivo mantiene su compromiso con rendir cuentas respecto a todas las actuaciones públicas relacionadas con el accidente de Adamuz, remarcando un trato respetuoso y sin agravios hacia las víctimas del siniestro.

Temas Relacionados

Yolanda DíazGobierno de EspañaAccidente ferroviarioPartido PopularAdamuzAngroisVíctimasMaría Jesús MonteroRTVECafé d’ideesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Kevin Warsh, “el halcón de la inflación” del ala republicana de la Reserva Federal de EEUU

Infobae

La Reserva Federal, el independiente banco central estadounidense que vela por la economía

Infobae

Sordo (CCOO) ve "demencial" el argumento de la derecha sobre la regulación de extranjeros

Infobae

Último día del primer Zara de la historia: cierra la tienda de Juan Flórez en A Coruña

Infobae

España envía ayuda a Mozambique tras las intensas lluvias y despliega una potabilizara

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”