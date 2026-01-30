Espana agencias

Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La nueva empresa de vivienda y suelo Casa 47 tiene previsto licitar este mismo trimestre la construcción de 2.800 viviendas en colaboración público-privada que, unidas a las 1.600 unidades que se ya se habían licitado a lo largo de 2025, elevan esta cifra a 4.400 viviendas.

Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda, a petición del PP, en la que ha subrayado que esta nueva empresa, Casa 47, cuenta con solvencia económica y para ello se han dispuesto 13.000 millones para los próximos años.

Además, ha indicado que van a hacer uso de una opción de compra a la que han consignado los primeros 100 millones de euros para convertir ese patrimonio privado en público y asequible.

Para ello, la próxima semana el Consejo Rector aprobará las bases de una nueva iniciativa que se incorpora en sus funciones con la vista puesta en contribuir también con compra pública y ha puesto en valor que ya hay otras administraciones que están haciendo uso de ese derecho de tanteo y retracto que tienen en el marco de sus competencias para asumir nuevas viviendas al parque público.

En esta nueva licitación de 2.800 viviendas asequibles, se van a incluir los suelos con carácter urbano finalista, las ayudas públicas, la financiación y los arrendamientos para que se enmarquen dentro de esas condiciones de asequibilidad que se ha propuesto el Ejecutivo.

Rodríguez ha apuntado además que cada trimestre se van a sacar nuevos lotes de vivienda que se irán publicando en el portal habilitado para ello.

La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de la Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

Como parte de este proceso, la entidad incorporará a su patrimonio ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), para construir 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles. También se ha referido a la Operación Campamento, de 10.700 viviendas, y cuyos trabajos de demolición están en marcha y listos para iniciar las obras de urbanización y tienen la financiación preparada.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años y el precio se fijará de acuerdo a criterios de asequibilidad: tendrá un tope por comunidades autónomas de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30 % de la renta mediana del territorio.

Casa 47 ya ha lanzado una convocatoria piloto para acceder a 171 viviendas de alquiler asequible procedentes de la Sareb en Vigo, Valencia y Mieres. EFECOM

