Puente critica que el PP impulse una comisión de investigación en el Senado tras negarse con Angrois

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desdeñado el anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de crear una comisión de investigación en el Senado tras el accidente de Adamuz, reprochando a los 'populares' que vayan a impulsar ahora este foro cuando se negaron a hacerlo con el accidente de Angrois.

Durante su comparecencia en el Pleno extraordinario del Senado para abordar el accidente de Adamuz, Óscar Puente ha reaccionado de esta manera a la comisión de investigación que creará el PP en la Cámara Alta para analizar el estado de la red ferroviaria española.

Ante esto, el ministro ha afeado en varias ocasiones que el propio Feijóo "votara en contra" de que se constituyera en el Parlamento gallego el accidente de Angrois, aunque ha recordado que finalmente se investigó este incidente con los votos en contra del PP y Foro Asturias.

"¿Por qué extraña razón en este momento es necesaria una comisión de investigación con 45 víctimas y no lo era con 80 en el año 2013?", se ha preguntado el ministro durante su alocución, reprochando a los 'populares' que le echen la culpa por Adamuz, mientras ellos achacan el incidente de Angrois al maquinista.

En un momento de su intervención, Puente ha hecho una comparación con la forma de gestionar estas tragedias entre el PP y el PSOE, haciendo alusión a que el expresidente valenciano Carlos Mazón "tardó un año en dar una simple factura de un restaurante".

Estas palabras del ministro han provocado los aplausos por parte de la bancada socialista, a lo que Puente ha respondido pidiendo al PSOE que no aplaude porque no le parece que sea "procedente".

RECHAZA DIMITIR

Al final de su intervención, el ministro ha defendido que ha cumplido "honestamente" con sus obligaciones y cree que "no están justificadas" las peticiones de dimisión que le han lanzado varios grupos como el PP o Junts, entre otros.

Del mismo modo, ha espetado al PP que cuando se produzca un homenaje de Estado a las víctimas, estará allí y les mirará "a la cara": "Porque yo sí puedo hacerlo y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes, ni decirme a mí si puedo o no puedo asistir a un funeral".

"Ustedes no representan a las víctimas, ni muchísimo menos. Y yo cumpliré con mi obligación cuando llegue el momento de estar con ellos, con la cabeza bien alta. Porque he cumplido con mis obligaciones. He estado en el puente de mando desde el primer momento", ha agregado Puente.