Espana agencias

Puente critica que el PP impulse una comisión de investigación en el Senado tras negarse con Angrois

Guardar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desdeñado el anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de crear una comisión de investigación en el Senado tras el accidente de Adamuz, reprochando a los 'populares' que vayan a impulsar ahora este foro cuando se negaron a hacerlo con el accidente de Angrois.

Durante su comparecencia en el Pleno extraordinario del Senado para abordar el accidente de Adamuz, Óscar Puente ha reaccionado de esta manera a la comisión de investigación que creará el PP en la Cámara Alta para analizar el estado de la red ferroviaria española.

Ante esto, el ministro ha afeado en varias ocasiones que el propio Feijóo "votara en contra" de que se constituyera en el Parlamento gallego el accidente de Angrois, aunque ha recordado que finalmente se investigó este incidente con los votos en contra del PP y Foro Asturias.

"¿Por qué extraña razón en este momento es necesaria una comisión de investigación con 45 víctimas y no lo era con 80 en el año 2013?", se ha preguntado el ministro durante su alocución, reprochando a los 'populares' que le echen la culpa por Adamuz, mientras ellos achacan el incidente de Angrois al maquinista.

En un momento de su intervención, Puente ha hecho una comparación con la forma de gestionar estas tragedias entre el PP y el PSOE, haciendo alusión a que el expresidente valenciano Carlos Mazón "tardó un año en dar una simple factura de un restaurante".

Estas palabras del ministro han provocado los aplausos por parte de la bancada socialista, a lo que Puente ha respondido pidiendo al PSOE que no aplaude porque no le parece que sea "procedente".

RECHAZA DIMITIR

Al final de su intervención, el ministro ha defendido que ha cumplido "honestamente" con sus obligaciones y cree que "no están justificadas" las peticiones de dimisión que le han lanzado varios grupos como el PP o Junts, entre otros.

Del mismo modo, ha espetado al PP que cuando se produzca un homenaje de Estado a las víctimas, estará allí y les mirará "a la cara": "Porque yo sí puedo hacerlo y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes, ni decirme a mí si puedo o no puedo asistir a un funeral".

"Ustedes no representan a las víctimas, ni muchísimo menos. Y yo cumpliré con mi obligación cuando llegue el momento de estar con ellos, con la cabeza bien alta. Porque he cumplido con mis obligaciones. He estado en el puente de mando desde el primer momento", ha agregado Puente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJN considera procedente el despido de un encargado de un centro ocupacional por acoso sexual

El TSJN considera procedente el

PP pide investigar en Senado la gestión de Transportes y Adif desde 2018, incluyendo inversiones y contratos

PP pide investigar en Senado

Ábalos comunica al Tribunal Supremo su renuncia al acta de diputado

Ábalos comunica al Tribunal Supremo

Ábalos opta por acogerse a la jubilación ante las dudas de poder cobrar indemnización del Congreso al dejar el escaño

Sin acceso seguro a la prestación parlamentaria tras perder sus derechos como diputado, el exministro socialista comunica en redes sociales que recurre al retiro para mantener el sustento familiar y financiar su defensa judicial

Ábalos opta por acogerse a

Morant celebra que Ábalos entregue el acta y dice que la alcaldesa de Llaurí "cumple los requisitos" para relevarlo

Diana Morant asegura que el escaño de Ábalos regresa al grupo socialista tras su renuncia, respalda a Ana María González Herdaro como sucesora e insiste en que la ley avala su llegada pese a los antecedentes judiciales de la alcaldesa

Morant celebra que Ábalos entregue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienzan los trabajos de reparación

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

El PP recibe a Óscar Puente en el Senado con gritos de “dimisión” y acusa a Pedro Sánchez de ser un “cobarde” por no acudir al pleno sobre la crisis ferroviaria

Óscar Puente insiste en que la línea Madrid-Andalucía “no está abandonada” y asegura que el carril siniestrado pasó los controles “en perfecto estado”

ECONOMÍA

Bruselas avala la regularización extraordinaria

Bruselas avala la regularización extraordinaria de migrantes en España y recuerda que la competencia “es de los Estados miembros”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Nuevos ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE hoy, 19 de enero del 2026

Ganadores del Super ONCE hoy: Sorteo 1 del jueves 29 de enero del 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt