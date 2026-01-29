Espana agencias

Moreno equipara el funeral a "una misa de Estado" que ha albergado "rabia contenida pero con respeto"

Familiares devastados, autoridades y la ciudadanía vivieron una jornada de homenaje marcada por el recogimiento y el dolor, mientras crecen las exigencias de esclarecer los hechos y garantizar absoluta transparencia sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz

La intervención de una de las familiares de las víctimas resonó entre los asistentes del funeral realizado en el Pabellón Carolina Marín de Huelva, donde la ceremonia reunió este jueves tanto a los Reyes de España como a autoridades nacionales y autonómicas, marcando una jornada de homenaje tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba. De acuerdo con Europa Press, el acto religioso en memoria de los fallecidos en el accidente ocurrido el 18 de enero, que dejó 45 muertos, estuvo marcado por el recogimiento y el dolor.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló a Canal Sur Televisión –según recogió Europa Press– que el ambiente del acto transmitía una “rabia contenida pero con respeto”, expresión que utilizó para describir el sentir de los allegados de las víctimas. La ceremonia se celebró con la presencia de los Reyes de España, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto con otras personalidades del ámbito institucional.

Moreno caracterizó la misa como “muy sobria”, resaltando que el evento logró coordinar el respeto institucional con el dolor personal de los presentes. El presidente autonómico destacó que en la atmósfera se percibía el sufrimiento de numerosas familias y la presencia de historias vitales interrumpidas por la tragedia ferroviaria. Según indicó, el reencuentro con familiares de las víctimas provocó en él una intensa emoción, ya que, en sus palabras, estos han experimentado “una rotura que nunca se va a superar en la vida”.

El presidente de la Junta de Andalucía explicó que, cuando dialogó con algunos familiares tras la ceremonia, recibió peticiones claras: muchos buscan recuperar la tranquilidad interior y encontrar, entre el dolor, un lugar de descanso emocional. Otros le expresaron la importancia de esclarecer los hechos y establecer total transparencia sobre las causas del accidente de Adamuz. Moreno indicó que, según la demanda que trasladaron, existe una necesidad de conocer toda la verdad sobre el suceso, ya que para quienes han perdido a un ser querido, entender lo que sucedió resulta esencial. Añadió que algunos familiares le “exigen” presionar para conseguir respuestas claras sobre lo acontecido el 18 de enero.

Durante el acto, el presidente andaluz también reivindicó la dignidad y la capacidad de entereza mostrada por el pueblo andaluz en estas circunstancias. Según publicó Europa Press, subrayó la actitud de seriedad, sensatez y serenidad de la sociedad andaluza a lo largo del proceso de duelo. Moreno resaltó la solemnidad del funeral, al compararlo con una “misa de Estado”, dada la asistencia del jefe del Estado y la relevancia protocolaria de la ceremonia, marcada por la organización y el rigor institucional.

El jefe del gobierno andaluz hizo especial mención a las palabras de una familiar de los fallecidos, cuyo testimonio, según reportó Europa Press, tuvo una profunda repercusión emocional entre quienes lo escucharon. Moreno consideró que el mensaje expresado refuerza las capacidades y la fortaleza colectiva de Huelva y, en general, de Andalucía ante situaciones de tragedia.

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz provocó una reacción social e institucional centrada en la exigencia de depurar responsabilidades y garantizar transparencia. Según consignó Europa Press, tanto los familiares como la ciudadanía y las autoridades insisten en la necesidad de esclarecer los hechos, respaldados por los reclamos manifestados públicamente en foros y actos como el funeral de Huelva.

La cobertura de Europa Press reflejó el clima de respeto y dolor que caracterizó a la jornada, así como la cohesión entre familiares, autoridades y representantes de la ciudadanía en la aspiración compartida de conocer la verdad sobre lo ocurrido en Adamuz. El funeral, realizado varios días después del accidente, se erigió como espacio de memoria y reivindicación para los afectados directos y para toda la comunidad.

Funeral de EstadoJuanma MorenoReyes de EspañaMaría Jesús MonteroHuelvaAdamuzAccidente ferroviarioJunta de AndalucíaÁngel Víctor TorresLuis PlanasEUROPAPRESS

