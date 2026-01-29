Martínez (PSOE) dice que la nueva financiación autonómica es "injusta" para CyL y pide más peso de la dispersión

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a las elecciones autonómicas, Carlos Martínez, ha reclamado un sistema de financiación autonómica que cubra el coste real de los servicios porque de lo contrario, advierte, se produce una "desigualdad estructural" e insiste en que la propuesta actual es "insuficiente e injusta" para su territorio.

En un desayuno informativo ante varios integrantes del Gobierno como la ministra portavoz Elma Saiz, el de Industria, Jordi Hereu y la de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado que el Ejecutivo central haya "abierto el melón" al presentar una propuesta para un nuevo modelo de financiación en el que "la música suena bien" pero "la cuenta de resultados es insuficiente e injusta".

A partir de este momento, dice, debe abrirse una negociación en la que reclama más peso de los criterios de dispersión, despoblación y envejecimiento, a su juicio fundamentales para sufragar el coste real de los servicios públicos en su comunidad y en otras como Castilla La Mancha y Galicia.

En ese sentido ha explicado que no cuesta lo mismo financiar servicios públicos en comunidades densamente pobladas y con ciudadanos jóvenes que en otras extensas, envejecidas y dispersas.

"No cuesta lo mismo donde está concentrada la población que donde garantizar un derecho exige recorrer kilómetros, mantener infraestructuras y sostener servicios con baja densidad de población", ha señalado.

Por tanto, advierte de que si el sistema de financiación autonómica no reconoce "el coste real de la prestación de servicios, lo que se genera es desigualdad estructural entre la ciudadanía". "No hablamos de privilegios territoriales, hablamos de igualdad de derechos de ciudadanía", ha recalcado.

Asimismo señala que si el modelo no cubre estos costes reales, los territorios "más frágiles" quedan "atrapados en una trampa permanente" que pasa, afirma, por recortar servicios o renunciar a invertir. "Eso no es eficiencia, es desigualdad institucionalizada", ha lamentado.

CONTRA LA COMPETENCIA ENTRE CCAA

Martínez también ha cargado contra la "competencia fiscal" entre comunidades autónomas y ha criticado las bajadas de impuestos anunciadas por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. "Una competencia que en demasiadas ocasiones ni es sana, ni es equilibrada y que está alimentando una España a dos velocidades".

A su juicio, como no todas tienen la misma capacidad fiscal, de concentración de renta y de actividad económica "las comunidades ricas" tienen ventaja para competir fiscalmente a la baja".

"Lo que se produce no es eficiencia ni modernización, sino una competencia desleal que debilita cohesión territorial y la igualdad entre los ciudadanos de este país", denuncia, porque algunas pueden reducir impuestos "sin comprometer servicios públicos esenciales" hay otras como Castilla y León que tienen que decidir "entre ingresos suficientes o derechos garantizados" lo que rompe el principio de igualdad.

TERRITORIO 30 MINUTOS

Por otra parte, Carlos Martínez ha propuesto un modelo que ha definido como "territorio 30 minutos" que acelere la conexión de las localidades en torno a las cabezas de comarcas y de estas a la capitales de la provincia, para combatir la "desigualdad imperante" que, según este, existe en Castilla y León.

Los territorios 30 minutos, dice, consisten en una redistribución de infraestructuras para generar desarrollo en torno a un plan de movilidad que facilite el acceso de todos los ciudadanos del territorio a los servicios públicos.

"Necesitamos ese plan de movilidad efectivo en el que la gente pueda moverse de su municipio pequeño a la cabecera de comarca y de la cabecera de comarca a la capital de provincia", ha reivindicado.

Asimismo, ha concretado que esta planificación de un territorio 30 minutos se basa en la planificación estratégica de la cobertura de los servicios y la planificación de las inversiones que deberán producirse para ser "atractivos" en la implantación de las empresas.

"Es un poco la base sobre la que tenemos que prestar la cobertura de servicios esenciales y el desarrollo de infraestructuras, de polígonos industriales, de incorporación de fibra óptica, de enclaves, antenas logísticas, de enclaves de extintos tecnológicos", ha concluido.

DISPUESTO A PRESTARLE TODOS LOS ESCAÑOS A MAÑUECO

Finalmente, el candidato socialista a presidir la Junta ha asegurado que está dispuesto a prestarle todos los escaños al PP de Alfonso Fernández Mañueco si le asegura que respetará la lista más votada en las elecciones del próximo 15 de marzo.

Así, ha afirmado que le "prestara todos" los escaños si antes es capaz de darle la mano y asegurar que se respetarán la lista más votada. "Quien obtenga un escaño más, quien obtenga más votos, quien obtenga más representación parlamentaria tendrá la legitimidad para constituir Gobierno", ha concretado.

De esta forma, ha asegurado que haría "el ejercicio" de llegar a los acuerdos necesarios con los 'populares' si llegan a ganar los próximos comicios "poniendo los intereses de Castilla y León por delante", pero ha recordado que no hay que adelantarse a los resultados electorales.