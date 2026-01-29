El PP recibe a Puente en el Senado con gritos de "dimisión" y acusa a Sánchez de ser un "cobarde"

La bancada del PP del Senado ha recibido al ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, con gritos de "dimisión" a su entrada al hemiciclo de la Cámara Alta, donde se celebra un Pleno extraordinario para abordar el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que dejó 45 fallecidos.

Puente ha entrado al hemiciclo pasadas las 11.00 horas de este jueves y la bancada del PP en bloque ha gritado "dimisión", mientras que el PSOE ha recibido al ministro con aplausos, a lo que el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido silencio a los senadores.

Posteriormente, Rollán ha tomado la palabra para recordar a las 45 víctimas del accidente de Adamuz y al maquinista fallecido del siniestro de Gelida (Barcelona). "Trasladamos nuestras condolencias, nuestro cariño a los familiares y los seres queridos y la rápida recuperación de las personas que han sufrido alguna herida", ha expresado, antes de que el hemiciclo guardara un minuto de silencio por los fallecidos.

Este Pleno extraordinario surge también en medio de la polémica por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta sesión, lo que ha provocado que Pedro Rollán le enviara una carta advirtiéndole de "consecuencias jurídicas".

EL PP DICE QUE SÁNCHEZ ES "CRUEL CON LA VÍCTIMAS"

Finalmente, el jefe del Ejecutivo no ha acudido a la Cámara Alta, lo que ha suscitado los reproches de la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que ha pedido la palabra para acusar a Sánchez de "cobarde", "cruel con la víctimas" y "déspota con el Parlamento".

"¿Dónde debería estar hoy el presidente con 46 víctimas mortales? Si no viene al Senado con 46 víctimas mortales, ¿qué tiene que pasar para que el presidente venga? Lo que hoy hay aquí es una silla vacía, y las víctimas esperando", ha espetado.

La portavoz 'popular' ha señalado que el jefe del Ejecutivo "delega" en Puente porque "le protege de la mentira", y ha criticado que Sánchez "prefiera quedarse en su búnker de la Moncloa escondido" que comparecer en el Senado.

Le ha replicado el portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, que ha defendido que el Gobierno está representado a través de Puente, "tal y como lo ha hecho siempre", mientras que ha cargado contra las consideraciones jurídicas del presidente del Pleno, Pedro Rollán.

EL "ESTUPOR" DE PUENTE

Al término de las intervenciones de los portavoces ha comenzado la comparecencia del ministro Puente, que ha empezado subrayando su "estupor" por el debate inicial.

El titular de Transportes ha puesto de manifiesto que Sánchez ya ha anunciado su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 11 de febrero. "Parece que lo razonable es que la comparecencia que haga el presidente del Gobierno sea después del ministro del ramo y en la Cámara en la que todos los grupos están representados", ha argumentado.

Por otro lado, Puente ha comparado la disposición de Sánchez a comparecer frente a la del expresidente Mariano Rajoy en el accidente ferroviario de Angrois, en las proximidades de Santiago de Compostela, en 2013. "En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia ni en el Congreso ni en el Senado ni en ningún momento, pero es que ni siquiera la ministra del ramo consideró oportuno comparecer en el Senado", ha señalado.

"Puesto que he escuchado aquí hablar de las víctimas y decir que si las víctimas no merecen la presencia del presidente del Gobierno, la pregunta que cabe hacer es si los 80 muertos de Angrois no merecían la presencia del presidente del Gobierno", ha argumentado.