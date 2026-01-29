Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la “crisis ferroviaria” de Adamuz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en la fábrica Stellantis, a 28 de enero de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). (Ramón Comet/Europa Press)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una comisión de investigación para analizar “la situación de la red ferroviaria de alta velocidad, de los Rodalies en Cataluña” y del tren de “cercanías en el conjunto de España”.

En una entrevista en Antena 3 para Espejo Público, Feijóo ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en la comparecencia de hoy en el Pleno del Senado para informar sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), que se ha cobrado la vida de 46 personas (45 en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y 1 en Rodalies). Sánchez ha aplazado su aparición en el Congreso al 11 de febrero.

El líder del PP ha cargado duramente contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que esta mañana comparece en la Cámara Alta para dar cuenta del accidente ferroviario de Adamuz. “Se ha dedicado más a las redes sociales que a las redes ferroviarias y que, además, ha mentido”, afirmaba, señalando que la causa de la situación de caos y tragedia que se vivió en España la semana pasada es una “negligencia continuada en el mantenimiento” de la red por parte del Gobierno.

Además, Feijóo ha destacado que el Ministerio de Transportes ha sido “la zona cero de la corrupción” del PSOE, aludiendo al exministro José Luis Ábalos, que actualmente se encuentra en prisión acusado de corrupción y ayer renunció a su acta como diputado.

