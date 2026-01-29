El PP recibe a Óscar Puente en el Senado con gritos de "dimisión"

Pedro Rollán, presidente del Senado, recordó durante la sesión plenaria a las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz y al maquinista que perdió la vida en el siniestro de Gelida, antes de que el hemiciclo guardara un minuto de silencio. Durante su intervención, Rollán expresó: “Trasladamos nuestras condolencias, nuestro cariño a los familiares y los seres queridos y la rápida recuperación de las personas que han sufrido alguna herida”. Este homenaje simbólico se realizó en el contexto de un pleno extraordinario, que el Senado convocó especialmente para abordar las consecuencias de la tragedia ocurrida en el municipio cordobés de Adamuz.

Según informó el medio, la llegada del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, estuvo marcada por un clima tenso en el Senado. Por un lado, la bancada del Partido Popular recibió a Puente con gritos de “dimisión” cuando ingresó al hemiciclo pasadas las 11 de la mañana. Por otro, el grupo socialista saludó la presencia del ministro entre aplausos, generando un contraste evidente entre las dos fuerzas políticas en la Cámara Alta. El presidente del Senado intervino pidiendo silencio para que la sesión pudiera desarrollarse y honrar posteriormente la memoria de las víctimas.

El medio detalló que el pleno se realizó no solo por la gravedad del accidente de Adamuz, sino también por el contexto político derivado de la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión. Esta ausencia no pasó inadvertida y sumó motivos a la controversia política del día. En relación con esta situación, Pedro Rollán envió una carta a Sánchez en la que advertía de “consecuencias jurídicas” por no acudir al pleno extraordinario.

Durante la jornada, la Cámara Alta se convirtió en el foco principal del debate parlamentario y del enfrentamiento político entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mientras el PP exigía la dimisión del ministro Puente responsabilizándolo por la gestión tras el accidente, el PSOE mostraba su respaldo al titular de Transportes. El ambiente estuvo marcado por la confrontación verbal y la intensidad de las manifestaciones públicas.

El pleno extraordinario convocado para tratar el siniestro ferroviario evidenció la gravedad del momento y la demanda de respuestas sobre la tragedia que cobró la vida de 45 personas y dejó a varias personas heridas, según consignó la fuente. El Senado, mediante el minuto de silencio, trató de rendir un tributo a las víctimas directas e indirectas de los recientes accidentes ferroviarios, mientras que la controversia política sobre la ausencia del presidente del Gobierno sumaba presión a la agenda parlamentaria de la jornada.

Tal como publicó el medio, la sesión extraordinaria tuvo como telón de fondo la exigencia de responsabilidades políticas y la discusión en torno a las medidas preventivas y respuestas institucionales en materia de seguridad ferroviaria. Al acto asistieron los principales grupos parlamentarios, mostrando posturas divergentes sobre la actuación del Ejecutivo y la responsabilidad de los titulares ministeriales en situaciones de emergencia.

El accidente de Adamuz, que dejó 45 víctimas mortales, y el fallecimiento del maquinista en el siniestro de Gelida, sirvieron de eje para la convocatoria y el desarrollo del pleno. Los debates se centraron en las causas de estas tragedias, sus consecuencias y en la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad para el transporte ferroviario, según detalló la fuente.

En el transcurso de la sesión, distintos senadores expresaron su posición sobre la gestión gubernamental y la reacción ante los accidentes. El PP enfatizó la exigencia de dimisión para Óscar Puente, considerándolo responsable de las consecuencias del accidente en Adamuz, mientras que el PSOE reiteró su apoyo y solicitó un debate riguroso sobre las causas y las reformas necesarias.

La tensión política dentro del Senado se evidenció también en las alusiones directas a la ausencia de Pedro Sánchez. Según publicó la fuente, este hecho provocó que se abriera una discusión sobre las obligaciones del presidente del Gobierno en situaciones de crisis nacional y su deber de presentarse ante la Cámara Alta para dar explicaciones.

A lo largo de la sesión, el presidente Pedro Rollán insistió en la importancia de mantener el orden y de cumplir con los procedimientos institucionales, pidiendo respeto por la memoria de quienes perdieron la vida y manifestando el deseo de una recuperación pronta para las personas heridas.

La convocatoria del pleno, solicitada en respuesta al accidente y a la presión de los grupos parlamentarios, derivó en un espacio de confrontación política y demanda de soluciones, según señaló el medio. Las posiciones mostradas durante la sesión reflejaron la tensión existente en torno a la gestión pública de emergencias y el debate sobre las responsabilidades políticas derivadas de estas tragedias.