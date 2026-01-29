Espana agencias

El PP acusa al Gobierno de "regularizar inmigrantes al kilo" y advierte a Alegría que sus acciones "le pasarán factura"

La representante popular reprocha al Ejecutivo buscar favorecer extranjeros por motivos electorales en medio del accidente de tren y sostiene que Alegría enfrentará consecuencias por contradicciones, exigiendo seriedad en los procedimientos y respeto al marco normativo vigente

Durante un coloquio realizado por ‘Artículo 14’, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se refirió a la reciente imagen de Pilar Alegría junto al exdirigente socialista Francisco Salazar, precisando que este acto repercutirá a nivel electoral debido a lo que consideró incoherencias y falta de empatía de Alegría con otras mujeres. En ese contexto, Muñoz apuntó que las acciones de la candidata socialista implican consecuencias políticas palpables. A partir de este hecho, la discusión se centró en otras críticas vertidas contra la actuación reciente del Gobierno nacional, especialmente en materia migratoria y de gestión de crisis.

Según informó el medio ‘Artículo 14’, Muñoz acusó al Ejecutivo de “regularizar inmigrantes al kilo” envuelto en un interés electoral, especialmente cuando enfrenta dificultades tras el accidente ferroviario de Adamuz. La diputada del PP sostuvo que el Gobierno activó una propuesta migratoria que llevaba diecinueve meses sin avances, coincidiendo con la crisis del siniestro ferroviario. Muñoz llamó la atención sobre la coincidencia temporal y preguntó si el Ejecutivo utiliza “a los inmigrantes para tapar lo que está pasando en los trenes”, y recordó que desde hace siete u ocho años no se lleva a cabo una regularización de forma integral.

El medio detalló que la crítica principal de Muñoz se centró en la ausencia de un plan riguroso o estudios previos acerca de la capacidad de los servicios públicos para acoger nuevos residentes. La portavoz del PP sostuvo que las regularizaciones deben evaluarse “caso por caso, persona a persona”. Alertó sobre el riesgo de aumentar la inseguridad social ante el incumplimiento de la normativa, advirtiendo que esto genera temor y, en última instancia, odio social. Muñoz enfatizó la necesidad de actuar preventivamente para evitar que la sociedad se vea enfrentada por problemas que, en su opinión, deben atajarse de raíz.

El evento recogido por ‘Artículo 14’ también incluyó la crítica de Muñoz al hecho de que la iniciativa migratoria haya permanecido inactiva en la agenda del Gobierno durante un periodo prolongado, para ser activada justo cuando el Ejecutivo, en sus palabras, “está acorralado” por el accidente ferroviario. Recalcó que la postura del Partido Popular, acorde con la mayoría de países de la Unión Europea y con el Partido Popular Europeo, rechaza tanto las regularizaciones masivas como las deportaciones extensivas. En sus declaraciones, Muñoz diferenció igualmente su enfoque del de Vox, desmarcando a su partido de cualquier propuesta ajena al marco legal vigente, e insistió en la necesidad de respetar los antecedentes penales y policiales al considerar cada caso.

La portavoz del PP también pidió la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien responsabilizó por supuestas irregularidades en la gestión de los dispositivos de protección para víctimas de violencia de género y por falta de transparencia en relación a la información manejada por su cartera. Según consignó ‘Artículo 14’, Muñoz denunció que se produjo un incumplimiento intencionado de la verdad, acusación que acompañó con la referencia a la contratación de mujeres en situación de prostitución con fondos públicos por parte de un miembro del Consejo de Ministros.

Respecto a la gestión del accidente de Adamuz, Muñoz criticó fuertemente al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien señaló por “mentir reiteradamente” en sus declaraciones públicas posteriores al siniestro. Sostuvo que el ministro debió haber presentado su dimisión tras la aparición de contradicciones en las explicaciones oficiales y acusó al Gobierno de tratar de imponer una versión sobre los hechos que, según su opinión, no se corresponde con la realidad. También hizo hincapié en que existen responsabilidades diferenciadas: políticas y jurídicas, y defendió la existencia de una responsabilidad política evidente en el Ministerio de Transportes, independientemente del curso de las investigaciones judiciales abiertas sobre el accidente.

De acuerdo con ‘Artículo 14’, Muñoz lamentó la ausencia del presidente Pedro Sánchez tras el accidente y criticó la falta de comunicación con el principal partido de la oposición en medio del desarrollo de la crisis ferroviaria. Añadió que el grupo parlamentario del PP va a registrar un conjunto de iniciativas en el Congreso para exigir información oficial sobre los incidentes con Adif y la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, al tiempo que cuestionó la solvencia de las afirmaciones tempranas de Óscar Puente.

El análisis de la situación política actual llevó a Muñoz a recordar que el Ejecutivo lleva casi tres años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo que calificó como una anomalía para la gobernabilidad. Señaló que en muchos países europeos tal contexto habría llevado a elecciones anticipadas. Aunque reconoció que la moción de censura es un mecanismo constitucional posible, indicó, según recogió ‘Artículo 14’, que actualmente no existe la mayoría parlamentaria necesaria para promover tal movimiento en el Congreso, pese a que el PP mantiene conversaciones con todos los grupos, salvo EH Bildu. Insistió en que la falta de acuerdo y el bloqueo institucional hacen razonable dar la palabra de nuevo a la ciudadanía mediante elecciones.

La intervención de la portavoz del PP incluyó reiteradas menciones a los retos derivados de la crisis ferroviaria, la política migratoria, la transparencia y el funcionamiento de las instituciones, insistiendo en la necesidad de respeto a la ley y a los procedimientos normativos actuales. El medio ‘Artículo 14’ detalló que Muñoz defendió una gestión pública caracterizada por la planificación, la evaluación individualizada en los procedimientos migratorios y el cumplimiento efectivo del marco normativo.

