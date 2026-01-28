Yolanda Díaz, Sira Rego y Bustinduy arroparán a la candidatura de IU y Sumar en actos de campaña electoral

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) proyectó que la coalición formada por Izquierda Unida y Sumar podría lograr entre uno y tres escaños en las próximas elecciones autonómicas en Aragón, según publicó Europa Press. Este pronóstico se presenta en un contexto donde la formación compite en el espacio de la izquierda alternativa, midiéndose con partidos como la Chunta Aragonesista y Podemos.

Sumar organiza este fin de semana una serie de actos en Aragón para respaldar la candidatura en alianza con Izquierda Unida, detalló Europa Press. La coalición movilizará a diversas figuras de relevancia en el gobierno y la política nacional. Entre las participaciones confirmadas se encuentra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien planea acudir el domingo a una concentración en Huesca. Estará acompañada por Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, con el objetivo de expresar su apoyo a Marta Abengochea, candidata a la Presidencia de Aragón, y a Vicente Guerrero, primer candidato por la circunscripción de Huesca.

El sábado, el programa contempla el mitin central de la coalición en Zaragoza. Según indicó Europa Press, en este acto estarán presentes Sira Rego, cabeza de lista a las elecciones europeas, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, y Laura Vergara, quien se perfila como próxima diputada de Sumar en el Congreso. Laura Vergara y Sira Rego figuran entre los rostros destacados que intentan fortalecer el respaldo electoral de la coalición en la región.

La estrategia de Sumar incluye la participación activa de sus representantes en el gobierno. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, prevé asistir el viernes a un encuentro junto a Marta Abengochea. Ese evento, reportó Europa Press, reunirá a entidades como la Federación de Barrios y la Federación de Asociaciones por la Inclusión, e incorpora la atención a medios de comunicación tras el encuentro.

La agenda de campaña en Aragón presenta la particularidad de que Antonio Maíllo, líder de IU, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, no coincidirán presencialmente en los diferentes actos, subrayó Europa Press. Maíllo, según la agencia informativa, había instado recientemente a reflexionar sobre la posibilidad de reconfigurar la marca electoral de Sumar ante las próximas elecciones generales.

La coalición compite por captar el voto del electorado identificado con la izquierda alternativa en Aragón. En la contienda se encuentran la Chunta Aragonesista, que anteriormente participó como aliada en las elecciones generales del 23 de julio, y Podemos. Según la estimación dada a conocer por el CIS, la coalición IU-Sumar mantiene expectativas de representación parlamentaria, lo que incrementa el interés y la movilización de sus principales figuras y colaboradores en la región durante la recta final de la campaña.