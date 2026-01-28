Espana agencias

Yolanda Díaz, Sira Rego y Bustinduy arroparán a la candidatura de IU y Sumar en actos de campaña electoral

Las principales figuras de la coalición participarán este fin de semana en actos de apoyo en Aragón, reforzando la campaña y el respaldo a sus candidatos, mientras encuestas prevén entre uno y tres escaños para la formación progresista

Guardar

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) proyectó que la coalición formada por Izquierda Unida y Sumar podría lograr entre uno y tres escaños en las próximas elecciones autonómicas en Aragón, según publicó Europa Press. Este pronóstico se presenta en un contexto donde la formación compite en el espacio de la izquierda alternativa, midiéndose con partidos como la Chunta Aragonesista y Podemos.

Sumar organiza este fin de semana una serie de actos en Aragón para respaldar la candidatura en alianza con Izquierda Unida, detalló Europa Press. La coalición movilizará a diversas figuras de relevancia en el gobierno y la política nacional. Entre las participaciones confirmadas se encuentra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien planea acudir el domingo a una concentración en Huesca. Estará acompañada por Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, con el objetivo de expresar su apoyo a Marta Abengochea, candidata a la Presidencia de Aragón, y a Vicente Guerrero, primer candidato por la circunscripción de Huesca.

El sábado, el programa contempla el mitin central de la coalición en Zaragoza. Según indicó Europa Press, en este acto estarán presentes Sira Rego, cabeza de lista a las elecciones europeas, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, y Laura Vergara, quien se perfila como próxima diputada de Sumar en el Congreso. Laura Vergara y Sira Rego figuran entre los rostros destacados que intentan fortalecer el respaldo electoral de la coalición en la región.

La estrategia de Sumar incluye la participación activa de sus representantes en el gobierno. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, prevé asistir el viernes a un encuentro junto a Marta Abengochea. Ese evento, reportó Europa Press, reunirá a entidades como la Federación de Barrios y la Federación de Asociaciones por la Inclusión, e incorpora la atención a medios de comunicación tras el encuentro.

La agenda de campaña en Aragón presenta la particularidad de que Antonio Maíllo, líder de IU, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, no coincidirán presencialmente en los diferentes actos, subrayó Europa Press. Maíllo, según la agencia informativa, había instado recientemente a reflexionar sobre la posibilidad de reconfigurar la marca electoral de Sumar ante las próximas elecciones generales.

La coalición compite por captar el voto del electorado identificado con la izquierda alternativa en Aragón. En la contienda se encuentran la Chunta Aragonesista, que anteriormente participó como aliada en las elecciones generales del 23 de julio, y Podemos. Según la estimación dada a conocer por el CIS, la coalición IU-Sumar mantiene expectativas de representación parlamentaria, lo que incrementa el interés y la movilización de sus principales figuras y colaboradores en la región durante la recta final de la campaña.

Temas Relacionados

SumarCampaña electoralYolanda DíazSira RegoPablo BustinduyAntonio MaílloAragónZaragozaIzquierda UnidaMarta AbengocheaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Colectivos sociales cargan contra PP, Vox y Junts por tumbar el 'escudo social' y anuncian que protestarán en 'Génova'

Representantes de plataformas vecinales, sindicatos de inquilinos y organizaciones de pensionistas arremeten contra diputados por rechazar la prórroga de ayudas sociales, denuncian desprotección y convocan manifestaciones de alto perfil ante sedes políticas en Madrid

Colectivos sociales cargan contra PP,

El PP replica: "El PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y fomenta el clientelismo político"

Alma Ezcurra acusa al partido en el poder de utilizar procesos de regularización y cambios legales para influir en listados oficiales de votantes, argumentando que estas iniciativas buscan ventajas políticas y afectan la transparencia en la asignación del derecho al voto

El PP replica: "El PSOE

Las responsables de Igualdad del PSOE acuerdan la revisión del órgano antiacoso y la reactivación del Consejo Feminista

La dirección socialista impulsa una reforma interna tras denuncias recientes, respalda la implementación de nuevas medidas legales y educativas, y prepara encuentros estratégicos con expertas, mientras destaca avances en empleo y protección frente a la violencia sexual y de género

Las responsables de Igualdad del

El PP critica que el Gobierno tramite el indulto a García Ortiz: "El sanchismo indultando al sanchismo"

Representantes del principal partido de la oposición cuestionan la decisión del Ejecutivo de iniciar el proceso para una posible medida de gracia solicitada a título particular para el ex fiscal general condenado por el Supremo por revelación de información confidencial

El PP critica que el

Clara Campoamor entra en la galería de ilustres del Congreso y se convierte en la primera mujer con tondo en la Cámara

El retrato de la pionera del sufragio femenino en España ya ocupa un lugar destacado entre figuras históricas de la política, marcando un hito en la representación femenina dentro del recinto legislativo y abriendo camino para más incorporaciones

Clara Campoamor entra en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso califica de “plataforma de

Ayuso califica de “plataforma de frustrados de la izquierda” a los familiares de las víctimas de las residencias de mayores

El PSOE rediseña su respuesta interna frente a los casos de acoso sexual y anuncia cursos obligatorios en igualdad y prevención

Marco Rubio pone a España como ejemplo de la transición que se tiene que hacer en Venezuela

El presidente del Senado avisa a Pedro Sánchez de que si no asiste al Pleno sobre el accidente de Adamuz podría enfrentarse a “consecuencias jurídicas”

La renuncia de Ábalos a su escaño reduce la capacidad de bloqueo de Junts: su abstención pierde eficacia como instrumento de presión

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La UE elimina la obligatoriedad de etiquetar los productos del Sáhara Occidental en favor de Marruecos: “Un golpe al campo español”

El Gobierno propone incentivos fiscales para las empresas que contraten con sueldos superiores al SMI

Comprobar Super Once: ganadores del Sorteo 4 este miércoles 28 enero del 2026

Una de cada cuatro viviendas en venta tiene más de 50 años y cuestan casi la mitad que las que tienen entre uno y cinco

DEPORTES

Benfica - Real Madrid, en

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de Champions, en vivo

LaLiga ofrece 50 euros a quienes denuncien a los bares o locales que emitan el fútbol ilegalmente

A qué hora y dónde ver la última jornada de la liguilla de Champions: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscan estar en el top 8

Borja Iglesias busca a un niño que le apoyó desde la grada con un tierno cartel contra los insultos homófobos: “¿Me ayudáis?”

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica