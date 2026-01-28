Espana agencias

Prisión provisional para el detenido por el asesinato de una mujer en Lleida el domingo

La titular de la sección 2 de instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 65 años que presuntamente asesinó a una mujer de 53 este pasado domingo, y que se entregó a los Mossos d'Esquadra posteriormente.

Según informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, entre el investigado y la víctima no existía ninguna relación sentimental y la causa está abierta por un presunto delito de asesinato.

Los hechos sucedieron el domingo en la calle Ciutat de Fraga, donde los Mossos d'Esquadra acudieron tras recibir el aviso y activaron el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que confirmó la muerte de la víctima.

