Uruguay inicia el estudio del acuerdo Mercosur-UE y busca ser el primero en ratificarlo

La cancillería entregó a los legisladores el texto íntegro del pacto birregional, mientras el Gobierno destaca su compromiso con la aprobación rápida y la unidad política interna pese a los recientes desafíos y movimientos en el Parlamento Europeo

Durante su encuentro con la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado y la Asamblea General, Carolina Cosse, el canciller uruguayo Mario Lubetkin entregó un dispositivo digital con la versión preliminar del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, compuesto por más de 4.000 páginas. El medio EFECOM informó que este paso busca que todos los partidos políticos accedan al texto para iniciar cuanto antes su análisis, adelantando el proceso parlamentario nacional en un momento en que en Europa ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro del pacto birregional.

Según reportó EFECOM, la entrega de la documentación se realizó el martes, en el contexto de la meta planteada por el Gobierno uruguayo de ser el primer país en ratificar el acuerdo. Lubetkin explicó que, pese a tratarse aún de una versión “sin pulir” pendiente de la certificación oficial por parte de Paraguay, actual presidencia pro tempore del Mercosur, se pretende agilizar los plazos para el examen de los legisladores. El canciller declaró: “Queremos facilitar todo el trabajo posible a todos los grupos parlamentarios, más allá de su color político, para lograr algo que está en la esencia de la voluntad de este país, que es concretar al más breve plazo posible la ratificación”.

Lubetkin también se refirió a la decisión reciente del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo a la justicia comunitaria, con el objetivo de determinar la legalidad del mecanismo de reequilibrio y la base jurídica planteada, que permitiría refrendar los capítulos comerciales sin la aprobación de cada uno de los parlamentos nacionales. Según detalló EFECOM, el canciller calificó esta situación como un “tropezón”, aunque mencionó que Uruguay ha recibido información respecto a que los plazos judiciales en Europa podrían resolverse con rapidez, apoyándose en antecedentes de tratados similares en el pasado.

Durante la reunión, Lubetkin manifestó que “no nos queda claro cómo va a ser el proceso por parte europea”, aunque recalcó la importancia de que Uruguay continúe avanzando en su propio proceso legislativo. El jefe de la diplomacia uruguaya resaltó que sus interlocutores europeos reconocieron el “liderazgo” y la “visión” de Uruguay por no detener el procedimiento nacional a la espera de la resolución del tribunal europeo.

Consultado sobre el impacto que el reciente pacto comercial entre la Unión Europea y la India podría tener sobre el Mercosur, Lubetkin descartó que existan efectos negativos. Según consignó EFECOM, el canciller afirmó que la apertura de mercados solo resulta beneficiosa para todos los involucrados, insistiendo en que Uruguay y los demás socios del Mercosur continúan alineados y decididos a impulsar la ratificación del tratado alcanzado en Asunción el pasado 17 de enero.

Carolina Cosse, por su parte, remarcó el valor estratégico del acuerdo para Uruguay y declaró que distribuirá copias digitales del texto completo a todas las bancadas parlamentarias para acelerar su revisión. Según publicó EFECOM, Cosse manifestó su confianza en que el Parlamento aprobará el tratado de manera unánime, resaltando la unidad política interna en la apuesta uruguaya por fortalecer su inserción internacional.

En el contexto internacional, Cosse mencionó el reciente discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciado en el Foro de Davos, donde catalogó el acuerdo con el Mercosur como el principal ítem en la agenda de desarrollo estratégico europea. EFECOM subrayó que esta mención pone de relieve la relevancia que el pacto sigue teniendo tanto para los países suramericanos como para los europeos.

El Gobierno uruguayo, de acuerdo con la información difundida por EFECOM, mantiene su compromiso de impulsar una aprobación acelerada del acuerdo y apuesta por preservar la coordinación interna incluso frente a señales divergentes en el ámbito europeo. Lubetkin reiteró la disposición de Uruguay de liderar regionalmente este proceso y remarcó la voluntad de transparentar cada etapa ante todos los grupos políticos nacionales.

Entre las principales preocupaciones en torno al acuerdo Mercosur-Unión Europea destacan los aspectos ligados a la validez jurídica del mecanismo de reequilibrio y el proceso por el que los diferentes países involucrados deberían ratificar los componentes comerciales del tratado. El envío del texto íntegro a los legisladores uruguayos tiene como propósito central permitir que los debates y el análisis legislativo empiecen cuanto antes. El canciller reiteró que la instrucción a nivel de Gobierno es actuar con celeridad para concretar la aprobación y dar una señal de confianza tanto a los socios del Mercosur como a los interlocutores europeos.

El acuerdo, firmado en Asunción, se presenta como un paso fundamental en la política exterior uruguaya y en la estrategia del Mercosur para consolidar vínculos con la Unión Europea. Desde el Ejecutivo y el Parlamento uruguayo, prevalece la idea de que la ratificación rápida puede beneficiar tanto el posicionamiento internacional del país como el fortalecimiento del bloque regional en el escenario global.

