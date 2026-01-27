Espana agencias

Renfe asegura que el servicio de Rodalies se presta hoy "con una razonable normalidad"

El portavoz de Renfe en Cataluña informa que técnicos trabajan para ampliar rutas y garantizar el transporte, mientras continúan utilizando autobuses y refuerzan la asistencia en estaciones para mantener la conectividad de miles de viajeros tras las recientes incidencias

Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, destacó que se han desplegado cerca de 150 vehículos para complementar el transporte habitual de trenes y asegurar la movilidad de quienes dependen del servicio alternativo por carretera. Además, se movilizaron aproximadamente 700 informadores, integrados por personal de Renfe, Adif, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en estaciones y puntos estratégicos, con el objetivo de ofrecer orientación y asistencia a los pasajeros tras las interrupciones recientes en el sistema ferroviario. Estos datos se desprenden de la información facilitada por el medio EFECOM.

Carmona realizó estas declaraciones en una rueda de prensa convocada para informar sobre la reanudación parcial del servicio de Rodalies en Cataluña, tras las graves incidencias que afectaron el transporte ferroviario el día anterior. Según informó EFECOM, el portavoz aseguró que durante esta jornada la prestación del servicio de Rodalies y Regionales avanza “con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy”. Este funcionamiento, detalló, combina la oferta ferroviaria habitual con la implementación de rutas de autobuses para suplir los tramos todavía afectados.

De acuerdo con lo señalado por EFECOM, Carmona puso de relieve que Renfe y Adif continúan trabajando conjuntamente para reabrir progresivamente los tramos afectados de la red. “Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies”, manifestó el portavoz, subrayando que uno de los objetivos principales es recuperar la confianza de los usuarios en un sistema esencial para la movilidad cotidiana de miles de personas en Cataluña.

El día anterior se había registrado una situación descrita por el medio como “caos ferroviario generalizado”, lo que dio lugar al despliegue de medidas extraordinarias para asegurar la conectividad de los viajeros. Durante la comparecencia, Carmona precisó que para esta jornada se completó una “reprogramación de toda la oferta”, adaptando la frecuencia y las rutas tanto en trenes como en autobuses, para mantener la movilidad necesaria. Según reportó EFECOM, el portavoz valoró que esta reestructuración debe resultar suficiente para responder a las necesidades de los usuarios.

En relación con la operación del día, Carmona advirtió sobre la posibilidad de que surjan “demoras puntuales” y afirmó que, en caso de que la demanda lo requiera, la empresa prevé reforzar la oferta de transporte por carretera. La coordinación entre Renfe y Adif, explicó, permite una revisión constante del estado de las líneas y la reapertura paulatina de los servicios, procurando minimizar el impacto de las interrupciones.

Según el reporte de EFECOM, la prioridad para la operadora ferroviaria consiste en restablecer por completo el servicio lo antes posible y garantizar que la respuesta a las incidencias se ejecute de manera eficiente y coordinada. Para el traslado de información y la atención a los usuarios, los equipos desplazados en toda la región cumplen desde primeras horas funciones de asesoramiento directo y supervisión de flujos en las estaciones más concurridas.

La oferta ferroviaria y por carretera se mantiene sujeta a una evaluación constante. El ajuste en la programación contempla, según EFECOM, la posibilidad de aumentar el número de vehículos disponibles o la frecuencia de paso si la situación así lo exige. Las medidas adoptadas buscan evitar una sobrecarga en las estaciones y minimizar las molestias asociadas a las interrupciones y al volumen de pasajeros que utilizan Rodalies y Regionales diariamente en el área metropolitana de Barcelona y en otras zonas de Cataluña.

El portavoz reiteró que el restablecimiento progresivo de los tramos afectados depende de las labores técnicas que realizan los equipos de Adif, quienes continúan inspeccionando y resolviendo las incidencias para recuperar el funcionamiento habitual de la red. Paralelamente, se da seguimiento al desarrollo de la movilidad de los pasajeros mediante el despliegue del personal informador mencionado por EFECOM.

El incidente que motivó la reorganización del servicio activó planes de emergencia y mecanismos de información reforzada para comunicar los cambios a los usuarios. El compromiso expresado desde Renfe apunta a intensificar la vigilancia y la colaboración interinstitucional hasta que la oferta habitual de trenes pueda reanudarse en todos los tramos afectados. Según EFECOM, las autoridades competentes y la operadora ferroviaria seguirán evaluando la situación conforme evolucione la recuperación de la red.

