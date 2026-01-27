Las industriales chinas ganaron un 0,6 % más en 2025, rompiendo 3 años seguidos de caídas

La producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua en China mostraron un crecimiento del 9,4 % durante 2025, resultado que contrastó con la caída del 26,2 % registrada en el sector minero. Conforme a los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística de China (ONE), los segmentos de fabricación de equipamiento y manufactura de alta tecnología impulsaron el escenario, mientras que los sectores industriales tradicionales modificaron su estructura de beneficios para afrontar el contexto actual. La noticia central radica en que los beneficios de las principales empresas industriales chinas aumentaron un 0,6 % en 2025, interrumpiendo una racha de tres años consecutivos de descensos.

Según informó EFECOM, el informe de la ONE subraya que el repunte se produjo tras caídas acumuladas del 2 % en 2022, un 2,3 % en 2023 y un 3,3 % en 2024. Las compañías analizadas alcanzaron utilidades de 7,4 billones de yuanes durante 2025, lo que equivale a 1,06 billones de dólares o 895.734 millones de euros. El incremento anual está estrechamente asociado al desempeño de industrias vinculadas a la innovación, en especial manufactura avanzada y alta tecnología.

El estadístico Yu Weining, representante de la ONE, manifestó que el aumento se asocia al “papel tractor de nuevos motores” dentro de la industria, como la producción de equipamiento, que reportó un alza del 7,7 %, y la manufactura de alta tecnología, que registró un crecimiento del 13,3 %. La misma fuente señaló que, pese al avance de estos sectores, los tradicionales continuaron modificando su estructura de beneficios para adaptarse a la evolución del panorama económico.

El comportamiento mensual de las compañías industriales durante diciembre de 2025 mostró una mejora notable, con un crecimiento interanual del 5,3 %. De acuerdo con EFECOM, este dato contribuyó a consolidar el balance positivo del ejercicio, ya que hasta noviembre el aumento acumulado era del 0,1 %. El resultado de diciembre colaboró en elevar el dato final al 0,6 % de incremento anual, tras el estancamiento en los meses precedentes.

A pesar del repunte, Yu Weining advirtió que la transformación de la industria china está acompañada de "ciertos dolores de ajuste". El entorno internacional, según consignó EFECOM citando a la ONE, sigue mostrando cambios que afectan la operatividad de las empresas, y algunos actores encaran dificultades tanto en producción como en funcionamiento comercial. Además, el analista declaró: “En la próxima etapa, es necesario seguir promoviendo la integración profunda entre innovación tecnológica e innovación industrial, optimizar continuamente la estructura industrial, acelerar la formación de nuevas productividades y promover una mejora sostenida en la rentabilidad de las empresas industriales”.

En cuanto a la metodología del reporte, la ONE solamente consideró aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes, lo que representa 2,8 millones de dólares o 2,4 millones de euros. Esta categoría delimita la muestra a grandes compañías, por lo que los resultados reflejan el desempeño del estrato superior de la industria manufacturera y no incluyen datos de empresas medianas o pequeñas.

EFECOM explicó que el informe profundiza en el modo en que distintos sectores vienen ajustando estructuras para responder a los desafíos del mercado y la competencia internacional. El segmento manufacturero, que creció un 5 % durante 2025, aceleró su ritmo respecto al ciclo anterior, avanzando 8,9 puntos porcentuales más que en 2024. En contraste, la minería mantuvo su tendencia negativa, con una reducción significativa de su rentabilidad.

La información suministrada por EFECOM y la ONE contextualiza el giro en las utilidades del sector industrial chino. Mantener el crecimiento en los rubros vinculados a la tecnología y seguir estimulando la innovación forman parte de la estrategia estatal para afrontar los desafíos de la transformación estructural en el gigante asiático. El desempeño de diciembre y el alza anual ofrecen indicios sobre el impacto de las políticas públicas enfocadas en el impulso a los sectores emergentes y la reestructuración de la economía china tras un periodo de ajustes y contracción en el beneficio empresarial.