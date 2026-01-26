Espana agencias

El perito del móvil de Miguel Carcaño comparece como investigado este martes para aclarar su titulación

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla acoge este martes, 27 de enero, a las 10,20 horas, la comparecencia en calidad de investigado del perito del móvil de Carcaño, Manuel Huerta, después de que la Audiencia Provincial revocara el archivo acordado por este juzgado en la causa abierta contra el responsable de Lazarus Technology, a raíz del informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.

En una diligencia de ordenación emitida desde ese Juzgado número de Instrución, con fecha 17 de diciembre, consultada por Europa Press, consta la citación de dicho responsable de la empresa tecnológica, en calidad de investigado, mediante videoconferencia, "debiendo aportar el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de juzgado".

Además, se solicita "copia autenticada e íntegra" del acta de aceptación del cargo y "juramento o promesa" del perito designado por la parte de 18 de junio de 2021, suscrito por Manuel Huerta de la Morena, "y copia íntegra del dictamen pericial informático entregado por este, objeto central del presente litigio".

La Audiencia Provincial ordenó practicar nuevas diligencias para determinar si el informe fue encargado judicialmente y si entre los autores figura algún titulado en Ingeniería Informática, antes de decidir si procedía mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

De este modo, el tribunal aceptaba el recurso de apelación presentado por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, que esgrimía que Manuel Huerta actuó como perito informático sin contar con la titulación oficial requerida y difundió material sensible del caso en medios de comunicación.

En su argumentación, el tribunal enmarcaba que el conocido caso de Marta del Castillo ha sido objeto de un amplio tratamiento mediático desde 2009, por lo que resulta difícil hablar de revelación de secretos al tratarse de información ya difundida públicamente.

Lazarus Technology ha defendido desde el primer momento la "acreditada experiencia" de su responsable ante la querella del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía contra Manuel Huerta por posibles delitos de intrusismo profesional con publicidad, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio, en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Carcaño.

LA CUESTIÓN DE LA TITULACIÓN

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señaló que tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, había constatado "que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno".

El órgano colegial expuso en su día que Manuel Huerta "difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías", entre otros aspectos.

Montse Mínguez insta a los partidos a respaldar las medidas impulsadas por el Ejecutivo que buscan mejorar el transporte colectivo y aumentar los ingresos de jubilados, mientras Partido Popular y Junts critican la fórmula elegida y proponen votaciones por separado

