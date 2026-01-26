Espana agencias

Defensa aprueba la construcción del nuevo acuartelamiento militar en los terrenos de la hípica en San Sebastián

El Ministerio de Defensa ha aprobado la construcción del nuevo acuartelamiento militar, que sustituirá a las actuales instalaciones en Loiola, en los terrenos que albergaban la Real Sociedad Hípica Militar, en San Sebastián.

El Boletin Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la orden de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la que se califica "de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional", las obras relativas a la construcción del acuartelamiento en los terrenos de la propiedad denominada Real Sociedad Hípica Militar, en la capital guipuzcoana.

Así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, "por el que se modifica la disposición adicional novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Control preventivo municipal de obras en zonas de interés para la Defensa Nacional), vista la propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, considerando suficientemente cumplidos todos los requisitos legalmente exigidos", se califican de interés general las citadas obras.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha índole de la Audiencia Nacional.

La antigua hípica militar se encuentra en el barrio donostiarra de Loiola, en el lado opuesto del río Urumea en el que aún se encuentran los cuarteles, cuyos terrenos fueron vendidos el pasado mes de julio al Ayuntamiento de San Sebastián para levantar allí 1.700 nuevas viviendas, todas de protección pública.

El Ministerio de Defensa ya había presentado el pasado mes de octubre del pliego de condiciones para la redacción de los proyectos del nuevo cuartel y la ejecución de las obras de urbanización de la futura sede, con un presupuesto base de licitación de 5,25 millones de euros (IVA incluido).

