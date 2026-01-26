Acusado de violar a su hija niega los hechos y cree que contagió una enfermedad venérea accidentalmente en la ducha

Durante el proceso judicial en Palma, se conoció que la menor afectada por los supuestos hechos recibió tratamiento médico durante casi un año, luego de que se le diagnosticara una enfermedad de transmisión sexual. Tal como informó el medio, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma comenzó este lunes el juicio contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hija de tres años y de haberle transmitido una infección venérea. El acusado negó rotundamente los delitos imputados, afirmando que la aparición de la enfermedad en la niña se debió a causas accidentales relacionadas con falta de higiene familiar.

De acuerdo con la información publicada, la Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión y una indemnización de 20.000 euros, al considerar al hombre responsable de un delito de agresión sexual. Además, detalló que los hechos habrían ocurrido en octubre de 2022, en la vivienda que compartía el acusado junto a su hija en Palma. En el escrito de acusación presentado por el fiscal, se sostiene que el padre aprovechó los momentos en que se encontraba solo con la menor y que, abusando de su posición como progenitor, perpetró violaciones y tocamientos de índole sexual, lo que derivó en el contagio de la enfermedad.

Durante la audiencia, según consignó el medio, el acusado aseguró ante las preguntas del fiscal que no tenía conocimiento de ser portador de gonorrea, aunque sí describió haber sentido un escozor. El hombre indicó que en ocasiones, después de orinar, ingresaba en la bañera llena de agua y, posteriormente, bañaba a la niña en la misma bañera. Señaló también que pudo haber existido algún contacto físico accidental entre ambos, pero rechazó cualquier implicación sexual. El acusado se describió ante el tribunal como una persona negligente en sus hábitos de higiene: “Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más”, reconoció durante la vista oral. Además, sostuvo que la posible transmisión de la enfermedad pudo ocurrir al compartir la ducha o al secarse los dos con la misma toalla, y volvió a negar cualquier conducta sexual con su hija.

El fiscal sostuvo en su escrito que el acusado era consciente de padecer la enfermedad cuando ocurrieron los hechos. Asimismo, la menor tuvo que iniciar un largo tratamiento médico, extendido casi un año, para atender las consecuencias del contagio, según publicó el medio. Una vez que las sospechas sobre el abuso y el contagio se presentaron, en noviembre de 2022, un juzgado dictó una orden de alejamiento que prohíbe al acusado comunicarse con cualquiera de sus hijas. La custodia de las menores quedó a cargo únicamente de la madre desde ese momento.

Durante la sesión, el acusado insistió en atribuir los hechos a un descuido en los hábitos de limpieza personal y negó haber abusado sexualmente de la menor. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que la transmisión de la enfermedad se produjo por la conducta deliberada del acusado y por los actos a los que, según la acusación, sometió a la víctima. Como resultado de las medidas impuestas judicialmente, el hombre permanece sin relación con sus hijas y enfrenta cargos que pueden suponer una pena elevada de prisión, en caso de ser declarado culpable.

La investigación permitió reconstruir el contexto familiar y los momentos en que el hombre se encontraba solo con la menor, circunstancias que la acusación entiende como parte del aprovechamiento de su autoridad y situación en el hogar. Los informes médicos recabados durante el proceso dieron cuenta tanto de la infección que sufrió la niña como del tratamiento que se le administró desde la detección de los hechos.

El desarrollo del juicio y los argumentos presentados por ambas partes han centrado la atención en los hábitos del acusado y en la posibilidad de un contagio fortuito frente a la hipótesis de la acusación, que considera que se trató de agresiones sexuales reiteradas. La Fiscalía expuso que la naturaleza y características de la transmisión de la enfermedad no resultan compatibles con un contacto casual, como esgrime la defensa, según detalló el medio.

La vista judicial sigue su curso en la Audiencia Provincial de Palma, a la espera de la presentación de pruebas y de la comparecencia de peritos médicos y expertos que ayuden a esclarecer cómo ocurrió el contagio y si existen evidencias que confirmen o descarten la acusación de abuso sexual. La resolución judicial dependerá de la valoración de las pruebas médicas y testimonios recabados durante el proceso.