PNV afirma que la investigación sobre el derribo del palacete protegido de Getxo se circunscribe solo a tres concejales

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado que la investigación sobre el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' de Getxo (Vizcaya) se circunscribe solo a tres concejales jeltzales, imputados por presunta prevaricación, y habrá que ver si finalmente "se les juzga o no".

En declaraciones a los medios de comunicación realizadas en el Teatro Arriaga de Bilbao, antes de comenzar la gala de los premios Sabino Arana, Ansola ha asegurado que en este momento solo se está realizando una investigación sobre tres concejales de Getxo.

Sobre la publicación en un medio de comunicación que asegura que la Ertzaintza responsabiliza a toda la Junta del Gobierno del "derribo ilegal" del palacete, ha destacado que "la licencia se remitió en su día con todos los informes favorables de todos los técnicos". "Y la junta de gobierno adoptó esa decisión en base a esos informes favorables", ha precisado.

En este sentido, ha destacado que, "a día de hoy, hay tres concejales investigados" y habrá que esperar a ver "qué da de sí esa investigación". "Ya veremos si se les juzga o no", ha aseverado.

El presidente del PNV de Vizcaya ha apuntado que aún no han tenido acceso al auto judicial de imputación de los ediles, y ha asegurado que todavía este domingo estos concejales "no han sido informados de que son investigados".

