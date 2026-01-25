Netanyahu recibe a Buxadé en Jerusalén para agradecer a Patriotas por Europa su "firme" y "constante" apoyo a Israel

Durante el encuentro en Jerusalén, la ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, presentó a los denominados Patriotas de Jerusalén, la primera rama israelí que se sumará al grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo. Este hecho marcó un punto central de la reunión en la que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió al jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, para reconocer el respaldo de Patriotas por Europa a Israel. Según la información difundida por la Oficina del primer ministro y recogida por diversos medios, el motivo principal de la cita fue el agradecimiento explícito al grupo europeo por su apoyo sólido y permanente hacia el Estado de Israel.

Tal como especificó la Oficina de Netanyahu en un comunicado y reportó la agencia de noticias, en la reunión ambas partes subrayaron la importancia del vínculo entre Israel y este grupo europeo, en el que se integra el partido español Vox liderado por Santiago Abascal. Netanyahu y Regev definieron a los integrantes de Patriotas como “amigos del pueblo judío” y recalcaron que su respaldo se ha mantenido firme y coherente, destacando además su defensa enérgica de la soberanía nacional, la protección de las fronteras y la afirmación de la identidad nacional de cada país.

Durante el encuentro, Netanyahu compartió su visión sobre los desafíos globales que enfrenta lo que denominó “la civilización judeocristiana occidental”. El mandatario afirmó que esta civilización experimenta ataques no solo provenientes del islam radical, sino también de una alianza entre la izquierda radical y los islamistas, a quienes describió como rivales teóricos pero unidos, según él, por el rechazo a Israel y al pueblo judío. Según recogió la Oficina del primer ministro, Netanyahu expresó: “Muchos países europeos se quedaron paralizados; abrieron sus fronteras sin ninguna supervisión. No solo por un año o dos, sino que ha sido una lucha a largo plazo. En este sentido, no somos solo aliados y camaradas de armas, somos hermanos y hermanas en la lucha decisiva por el futuro del mundo. El mayor peligro que enfrenta el mundo es el vínculo entre el islam militante y las armas nucleares”.

Miri Regev, quien también participó de la reunión, consideró que la presencia de Buxadé y la oficialización del grupo Patriotas de Jerusalén transmiten que Israel cuenta con aliados valientes en Europa. La ministra opinó que esos líderes comprenden la lucha por la soberanía, las fronteras y la identidad nacional, y expresó: “La reunión demuestra que Israel no está solo. Hay líderes valientes en Europa que comprenden que la lucha de Israel es también la suya: por la soberanía, las fronteras y la identidad nacional”.

Regev argumentó, según consignó la Oficina de Netanyahu, que el vínculo con el grupo europeo constituye “una medida estratégica” que refuerza la posición internacional de Israel. Agregó que esta alianza presenta “un frente firme contra los intentos de boicot y deslegitimación” que considera que enfrenta Israel. A esto sumó su afirmación: “Nos mantendremos unidos por nuestros valores compartidos y protegeremos el futuro de las generaciones venideras”.

La visita de Buxadé a Jerusalén también se produjo en el contexto de la formación de la primera rama israelí de Patriotas por Europa. Según informaron fuentes oficiales y medios internacionales, este paso significa la internacionalización del grupo político encabezado en Europa por partidos como Vox y apunta a la conformación de una red que, según los participantes, busca fortalecer la defensa de determinadas posturas políticas centradas en la soberanía y el nacionalismo.

Además, el comunicado enfatizó la disposición de ambos gobiernos a continuar colaborando en foros internacionales y a coordinar posiciones frente a iniciativas que consideren que puedan deslegitimar a Israel en el ámbito global. De acuerdo con la Oficina de Netanyahu, los participantes señalaron el compromiso común de mantener “una defensa firme de los valores compartidos” y de “proteger el futuro de las siguientes generaciones”.

La reunión de alto nivel entre Netanyahu, Regev y Buxadé, según destacó el medio israelí en su cobertura, ocurre en un momento de debate en el seno de la Unión Europea sobre la postura hacia Israel y muestra una aproximación política más explícita entre el gobierno israelí y un sector representativo de la nueva derecha europea. La oficialización de este respaldo público y la creación de alianzas transnacionales forman parte de una estrategia que las partes reunidas describieron como necesaria para contrarrestar tanto amenazas externas como presiones en ámbitos diplomáticos internacionales.