El PP exige a Sánchez hablar la próxima semana en el Congreso sobre Adamuz y si no lo hará en el Senado

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, subrayó que su partido no ha limitado su labor a señalar los problemas recientes del sistema ferroviario español, sino que también ha presentado propuestas específicas para mejorar la situación. Según consignó el medio Europa Press, Bravo recordó que el PP promovió la inclusión de una disposición adicional en la Ley de Movilidad, dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente. Dicha disposición exigía la entrega de información detallada sobre todas las incidencias clasificadas por provincia en la línea afectada, la especificación de las limitaciones temporales de velocidad y la explicación de las propuestas de solución, así como la concreción sobre el presupuesto destinado a afrontar estos desafíos. El plazo para cumplir con estos requerimientos vence el 5 de febrero.

Tal como publicó Europa Press, el PP solicitó formalmente el pasado jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Congreso de los Diputados antes de que finalice enero para detallar las circunstancias del accidente ferroviario sucedido en Adamuz, Córdoba, el domingo anterior. El siniestro resultó en la muerte de 45 personas y ha generado fuerte presión por parte de la oposición para obtener respuestas inmediatas y transparentes respecto a su gestión. La petición de los populares busca que el jefe del Ejecutivo brinde explicaciones exclusivamente sobre lo ocurrido en Adamuz, dejando fuera otros temas internacionales.

Europa Press informó que Bravo enfatizó la urgencia de la comparecencia y expresó en sus declaraciones a los medios que la situación actual "no es el momento de atacar a quien pide explicaciones", sino de ofrecer "más certidumbre, más transparencia, de contar lo que ha pasado". De no atenderse la solicitud en la Cámara Baja durante la próxima semana, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, convocará a Sánchez para informar en esta institución.

Respecto a la gestión ministerial, Bravo señaló que, aunque el titular de Transportes, Óscar Puente, declaró que las medidas propuestas se encontraban avanzadas, todavía no se ha presentado documentación ni información pública sobre los avances realizados, de acuerdo con lo difundido por Europa Press. El dirigente del PP manifestó su preocupación ante la falta de datos y respuestas, indicando que hasta la fecha "no hay ni un solo papel y ni una sola información al conjunto de los españoles" respecto a las acciones implementadas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitó explicaciones urgentes tanto sobre el caso de Adamuz como sobre otros siniestros recientes, con la intención de exigir responsabilidades formales "a quien corresponda, caiga quien caiga", pero respaldadas por información técnica. Según el medio, Feijóo defendió que solo la comunicación transparente de los técnicos proporciona seguridad y certidumbre a la ciudadanía.

Europa Press detalló que el PP ha reportado de manera sistemática alertas sobre la situación del sistema ferroviario. Bravo puso como ejemplo que en septiembre de 2025, la Comisión de Transportes indicó al ministro Puente la existencia de más de 3.000 incidencias en la línea Madrid-Barcelona, dato que fue desestimado públicamente por el ministro, refiriéndose a estos registros como "bulos". A pesar de las advertencias transmitidas por representantes políticos y empleados del sector, precisó Bravo, los accidentes recientes han alterado la percepción de seguridad entre los pasajeros, quienes según el dirigente, ya no sienten lo mismo al abordar un tren AVE. Esta inseguridad es, según apuntó, una queja recurrente de los maquinistas y sindicatos desde hace tiempo.

Además, el medio destacó que el pasado viernes, el presidente del Gobierno hizo pública su voluntad de comparecer en el Congreso para abordar tanto los hechos relacionados con el accidente ferroviario de Adamuz como las distintas reuniones internacionales recientes. La Mesa del Congreso deberá calificar primero su solicitud este martes, mientras se aguarda la fijación de la fecha para la comparecencia, que podría celebrarse en la siguiente semana o más adelante.

Dentro de las críticas, Bravo incidió en que "la falta de gestión", a su juicio evidenciada en los últimos accidentes ferroviarios, acarrea consecuencias. Matizó que esto ocurre también "cuando no se está en la gestión y se está en otras cosas" o cuando "no se ejecutan los presupuestos o ni siquiera se tienen". En ese contexto, insistió en la necesidad de obtener información precisa sobre el empleo de los recursos públicos y las políticas de prevención.

Europa Press consignó que la postura del PP busca forzar respuestas inmediatas sobre la gestión gubernamental del accidente ferroviario de Adamuz y los procedimientos que llevaron a su desenlace, así como sobre el marco de prevención y control vigente. La insistencia en una pronta comparecencia responde a la gravedad del suceso y a la preocupación persistente sobre la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario español.