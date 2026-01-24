Bernabé dice que Feijóo habló ante la jueza de la dana de "concreciones" de Mazón el 29O "para no reconocer que mintió"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también secretaria general del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, ha subrayado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló ante la jueza de la dana el pasado 9 de enero de "concreciones" del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y no de cambios de versión durante el 29 de octubre de 2024, día de la riada, "para no reconocer que mintió".

Así se ha manifestado Pilar Bernabé, este sábado, a preguntas de los medios de comunicación, después de que se conociera que Feijóo afirmó ante la jueza de la dana que Carlos Mazón no cambió de versión durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, sino que hizo "concreciones con minutaje de las actuaciones". Además, insistió en la necesidad de declarar la emergencia nacional y cargó contra la falta de información por parte del Gobierno.

Feijóo declaró el pasado viernes 9 de enero por videoconferencia, desde el Congreso de los Diputados, tras solicitarlo a la jueza de Catarroja, después de que ésta le citara al admitir la petición efectuada por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Pilar Bernbaé ha recomendado al líder 'popular' que "se acuerde de las víctimas" y "las reconozca", algo que la secretaria general de los socialistas de la ciudad de Valencia "le ha echado en falta". "He echado en falta que nombrara a las víctimas, que reconociera a las víctimas y, desde luego, he echado en falta la verdad", ha apostillado y ha remarcado que "no nombrar a las víctimas dice mucho de lo que ha supuesto esta terrible tragedia de la dana para el señor Feijóo".

Del mismo modo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha insistido en que Feijóo "no sabe cómo decir que mintió con respecto a esa información en tiempo real", en alusión a las palabrás del 'popular', afirmando que había estado informado "en tiempo real" durante el día de la dana. "El minutaje fueron 2.700 minutos de inconcreción", ha señalado Bernabé.

"Yo creo que lo que ha quedado de manifiesto con esos WhatsApps que él entregó es que, efectivamente, al señor Feijóo lo único que le importaba y lo único que le interesaba era que el señor Mazón saliera guapo en la tele y que liderara la comunicación y, sobre todo, que enfangara la relación que se estaba llevando a cabo de trabajo y de coordinación de las dos administraciones del Gobierno de España y de la Generalitat", ha comentado.

En este punto, ha agregado que "todos vimos como Mazón entonces agradecía al Gobierno de España el trabajo, el esfuerzo, la colaboració y la coordinación", al mismo timepo que ha apuntado que "tuvo que ser esa instrucción que le dio el señor Feijóo para que todo se rompiera y para que todo se enfangará". "Me gustaría que aprendiera el Partido Popular de los errores también de la dana y que no cometiera los mismos errores en sucesivas tragedias", ha zanjado.