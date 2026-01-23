Espana agencias

Vox exige a Guardiola "capacidad de decisión y ejecución" para formar un gobierno en Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido en que su formación exige a la presidenta interina de Extremadura, María Guardiola, "capacidad de decisión y ejecución" para formar un gobierno de coalición en la autonomía entre su partido y el PP.

"Nosotros no queremos entrar en el gobierno por entrar", ha reiterado Garriga respecto a la posición de Vox en las negociaciones con la 'popular', en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

Dicho esto, ha aclarado que su voluntad no es "formar parte de un gobierno del PP" en el que Guardiola tenga la capacidad de decisión. "Guardiola ha intentado engañarnos, y humillar a los extremeños", ha espetado sobre la gestión de la presidenta.

Por todo ello, y tras mencionar que Vox duplicó escaños en los comicios extremeños del pasado diciembre, así como que tanto el PP como el PSOE perdieron votantes --10.000 y 100.000 respectivamente--, ha declarado que lo que pide su formación es proporcional a los resultados.

Finalmente, el presidente de Vox en Cataluña, ha insistido en que persiguen un acuerdo con el que vayan a tener capacidad de dar "un cambio de 180 grados" a la autonomía, respecto a lo que hizo el gobierno del PP en la última legislatura, y en demostrar que "hay cosas que se pueden cambiar".

