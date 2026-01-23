Espana agencias

Puente dice que no teme ser cesado por Sánchez: "Mi puesto está a su disposición siempre"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este viernes sentirse "capacitado absolutamente" para seguir al frente del departamento tras el accidente de Adamuz (Córdoba), aunque ha recordado que su cargo está "siempre a disposición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa convocada para dar explicaciones el accidente del pasado domingo, junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, Puente ha dicho que no le preocupa que Sánchez le pueda pedir dejar el cargo al frente del Ministerio. "No lo temo, sinceramente", ha respondido al ser preguntado por los periodistas.

"Yo soy una persona nombrada por el presidente del Gobierno y, por tanto, mi puesto está a su disposición siempre. Él puede tomar la decisión de cesarme o pedirme que deje el cargo cuando quiera, pero sinceramente no estoy preocupado", ha subrayado.

Con todo, ha defendido que los accidentes ferroviarios no le restan "ninguna capacidad para seguir en el cargo". "¿Si me siento capacitado? Absolutamente", ha aseverado.

"Desde mi punto de vista, los parámetros de responsabilidad en un asunto de este calado se basan fundamentalmente en que quien resulte afectado por la responsabilidad haya contribuido por acción o por omisión a la causación del daño o a su agravamiento. Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Pero, sinceramente creo que no lo estoy", ha agregado.

