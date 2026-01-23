Espana agencias

Podemos exige esclarecer con celeridad las causas del accidente y revertir la liberalización ferroviaria

Ione Belarra sostiene que resulta fundamental identificar rápidamente el origen del siniestro en Adamuz, mientras remarca la urgencia de regresar a un modelo estatal para asegurar la protección de los usuarios en el transporte ferroviario

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, destacó la necesidad de avanzar de manera urgente en la identificación precisa de las causas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, como factor clave para restaurar la confianza de los usuarios en la red de transporte estatal. Según informó Europa Press, la dirigente insistió en que el esclarecimiento temprano de los hechos resulta crucial para evitar incertidumbre entre los ciudadanos.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante su visita a Zaragoza, donde participó en el inicio de la campaña de su partido para las elecciones en Aragón, Belarra señaló que la prioridad debe centrarse en las víctimas del accidente y sus familiares. La responsable de Podemos remarcó que la tardanza en conocer el origen del siniestro viene generando inquietud en la opinión pública y apuntó a que esta falta de información alimenta la desconfianza hacia los servicios ferroviarios, tanto en el ámbito público como en el sector gestionado por operadores privados.

De acuerdo con Europa Press, Belarra vinculó la persistencia de la inseguridad ciudadana, provocada por la ausencia de explicaciones inmediatas, con un contexto político más amplio donde partidos como el Partido Popular —calificado desde Podemos como formación de derechas— intentan capitalizar el desasosiego generado en la sociedad. Advirtió que la incertidumbre sobre la seguridad en el transporte público se convierte en terreno fértil para que otras fuerzas políticas busquen rédito electoral.

Europa Press detalló que Belarra puso énfasis en la necesidad de alcanzar justicia, verdad y reparación para todos los afectados, al mismo tiempo que reiteró la posición de Podemos contraria a la liberalización del sector ferroviario. Según la secretaria general, el partido había advertido previamente que la privatización suponía un riesgo que no estaban dispuestos a asumir. A criterio de la dirigente, el actual contexto ofrece la oportunidad para revaluar la apertura del sector ferroviario a la competencia privada, proceso objeto de críticas sistemáticas por parte de su formación.

Por otro lado, Belarra planteó la conveniencia de que la gestión y garantía del transporte público se mantenga bajo control estatal. Argumentó que el acceso a un transporte seguro constituye un derecho para todos, motivo por el cual consideró preferible un retorno a un modelo público frente a la privatización. “Nosotras hemos estado siempre en contra de la privatización del sector ferroviario y pensamos que es un momento en el que toca repensar esa privatización y creo que sería muy bueno que el transporte público, que es un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, estuviera garantizado desde lo público”, expresó Belarra, según consignó Europa Press.

El medio recordó que, desde la liberalización del sector ferroviario, diversas formaciones políticas han debatido sobre las ventajas y desventajas del modelo, centrando el análisis en la protección de los usuarios. En este contexto, la postura de Podemos ha mantenido una línea crítica hacia la participación privada en la gestión ferroviaria, citando la necesidad de reforzar la seguridad y la confianza del público.

Europa Press puntualizó que la formación liderada por Belarra solicita al Gobierno que actúe de manera decidida para revertir la liberalización e implementar medidas que salvaguarden la integridad y el acceso universal al transporte ferroviario, tras el accidente registrado en Adamuz. Además, instan a emplear todos los mecanismos necesarios para garantizar que situaciones similares puedan prevenirse en el futuro y asegurar la tutela efectiva de los derechos ciudadanos en el acceso a estos servicios públicos.

