Feijóo no ve urgente verse con Sánchez para hablar de un "futuro" acuerdo de paz en Ucrania: Hay otras "urgencias"

El presidente del PP prioriza esclarecer las causas del accidente ferroviario en Adamuz y pospone cualquier conversación sobre resoluciones internacionales, remarcando que la agenda política debe centrarse en las demandas más inmediatas que atraviesa el país

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, señaló este viernes que a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que provocó la muerte de 45 personas el pasado domingo, la prioridad política inmediata se centra en atender e investigar esta tragedia, relegando cualquier reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destinada a discutir un hipotético acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Según reportó el medio, Feijóo subrayó que existen “bastantes más urgencias” vinculadas a la situación nacional, y que la agenda de estos días debe responder de manera prioritaria a las demandas emergentes de la coyuntura española.

De acuerdo con la información publicada, el líder de la oposición explicó durante una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular que, tras la suspensión de la reunión con Pedro Sánchez, prevista para el lunes anterior y cancelada debido al accidente, no se han retomado contactos por parte de la Presidencia del Gobierno para reprogramar dicho encuentro. Feijóo expresó que, en vista de la gravedad de los hechos en Adamuz, considera que debatir sobre un eventual acuerdo de paz para Ucrania, cuyo desarrollo aún no se ha materializado, no constituye una prioridad para el país en este momento.

La reunión entre Feijóo y Sánchez formaba parte de la agenda política reciente y tenía como objetivo abordar diversos temas, entre ellos la posibilidad de envíos de tropas a Ucrania en caso de que los acontecimientos en el conflicto europeo lo exigieran. Según consignó el medio, el Partido Popular también había solicitado aprovechar la cita para tratar otros asuntos relevantes, como la situación geopolítica en Groenlandia y Venezuela, además de retomar el debate sobre el sistema de financiación autonómica en España.

El propio Feijóo puntualizó que el enfoque del Partido Popular se dirige actualmente hacia la investigación oficial que busca esclarecer las causas del accidente en Andalucía, y aseguró que la organización política continuará atendiendo las preocupaciones nacionales más inmediatas. El accidente en Adamuz se ha convertido en el centro del debate público, tanto por la magnitud de la tragedia humana como por las dudas surgidas respecto al mantenimiento y la seguridad del sistema ferroviario en la región.

Durante su intervención, el líder popular reiteró que “comprenderá que en este momento hay bastantes más urgencias que hablar de lo que puede ocurrir en un futuro cuando Ucrania y Rusia sellen un acuerdo de paz. Estamos, por tanto, a lo que estamos”, según recogió el medio. Esta posición reafirma la voluntad del PP de retrasar la agenda internacional para dar respuesta a una crisis que ha movilizado a los servicios de emergencia, forenses y autoridades competentes en materia de seguridad y transporte.

La cita entre ambos líderes, además de lo señalado respecto a la guerra en Ucrania, recogía en el orden del día cuestiones de índole estratégica para el país, solicitadas expresamente por el PP. Entre las demandas formuladas, figuraba la revisión de las relaciones geopolíticas con Groenlandia y Venezuela, y una petición de Feijóo de retomar la discusión sobre la financiación autonómica, un tema que permanece abierto en el debate parlamentario y que influye de modo directo en los recursos de las comunidades autónomas.

Feijóo remarcó que, pese a la ausencia de nuevas comunicaciones desde la Moncloa en relación con una reprogramación del encuentro, el Partido Popular mantiene su disposición a debatir los temas internacionales y de política autonómica en cuanto la situación nacional lo permita, según informó el medio. Por el momento, la organización opta por mantener la atención en el impacto del siniestro de Adamuz, a la espera de avances en la investigación oficial y de que se adopten las medidas necesarias para evitar incidentes similares en el futuro.

El accidente ferroviario en Adamuz ha generado un amplio movimiento de respuesta institucional y social, provocando interrupciones en la agenda política habitual y motivando la reprogramación de reuniones planificadas por el Ejecutivo. Fuentes cercanas al PP mencionaron que cualquier abordaje sobre pacificación en Ucrania debe supeditarse a una hoja de ruta previamente definida y vinculada a acuerdos concretos entre Kiev y Moscú, que aún no se han verificado, insistiendo en que la prioridad en estos días es atender a las víctimas de la tragedia y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes respecto a la seguridad ferroviaria.

La investigación en curso sobre el siniestro en Córdoba continúa ocupando a los equipos técnicos y fuerzas de seguridad, mientras la atención pública se centra en la respuesta de las administraciones ante la catástrofe. Feijóo manifestó su intención de participar en todas las iniciativas de mejora y prevención relacionadas con la seguridad pública, y reiteró el compromiso de su partido para canalizar el debate hacia los aspectos que afectan de modo directo y urgente a la ciudadanía, según reportó el medio.

