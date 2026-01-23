Espana agencias

El PPdeG traslada su "máximo respeto" por la sentencia de Angrois y espera que "cierre definitivamente" las heridas

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha trasladado este viernes su "máximo respeto" a la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el accidente de Angrois y ha asegurado que espera que "cierre definitivamente" las heridas de los afectos.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado a conocer este viernes el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago al mantener la condena del maquinista pero absolver al exdirector de seguridad de Adif con un voto particular.

"Lo que la justicia decida, bien decidido estará", ha manifestado para asegurar que espera que "sirva para cerrar definitivamente las heridas" de un accidente que hizo una profunda huella.

Así lo ha trasladado al ser preguntado en rueda prensa este viernes, una comparecencia en la que también se ha referido a la decisión de ADIF de limitar temporalmente la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, la que registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, tras avisos de maquinistas por el estado de la vía.

LIMITACIONES DE VELOCIDAD EN LA LÍNEA OURENSE-SANTIAGO

Pazos ha considerado que esta noticia profundiza en "esa sensación permanente" de que se trata de un "servicio deficitario y deficiente". Además, ha sostenido que es "preocupante" no por el hecho de que se tome en sí, sino por "la falta de información al respecto".

"Vamos a demandar que se tomen todas las medidas para el correcto funcionamiento", ha trasladado en una comparecencia en la que ha pedido al ministro "un poco de rigor, de transparencia" y que se den "informaciones serias y veraces" sobre "todas estas incidencias". "Lo contrario lo único que hace es profundizar en la desconfianza hacia los usuarios de un servicio que empiezan a estar muy hartos de recibir excusas de mal pagador en lugar del servicio por el que pagan", ha manifestado.

Además, ha rechazado las palabras de la líder del BNG, Ana Pontón, en las que instó al PSOE a "no repetir los errores del PP" al "ocultar la verdad" ante una catástrofe como fue la de Angrois.

"Tengo la sensación de que habitamos en dos países distintos", ha respondido Pazos, que ha defendido el esfuerzo de la Xunta por "acompañar, ayudar y facilitar" en todo lo posible la atención de las víctimas y ha señalado que es la justicia la que marca el ritmo al que se deben atender las demandas de los afectados.

Tras ello, ha trasladado la solidaridad "absoluta" del PP gallego con las familias que han sufrido accidentes ferroviarios en los últimas horas y ha trasladado que el de Angrois está marcado para muchos de los responsables de la Xunta que tuvieron una gestión directa como uno de los días más duros de su vida política y perosnal.

