Uno de cada cinco estudiantes latinoamericanos usa la IA para elegir universidad en España

Madrid, 22 ene (EFE).- Uno de cada cinco estudiantes latinoamericanos utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para elegir universidad en España, sobre todo para consultar su posicionamiento internacional, la reputación de la institución y el coste total del estudio.

El informe 'La educación superior española ante el examen del algoritmo' elaborado por la consultora Llorente y Cuenca sobre 600 entrevistas a estudiantes de México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela señala que el 22 % utiliza la IA generativa tanto en las etapas previas como finales para elegir universidad.

El 62 % de los estudiantes empleó herramientas como ChatGPT y Gemini durante la fase inicial de descubrimiento de universidades y programas y entre el 50 % y el 56 % lo usa en una fase más profunda para comparar alternativas, costes del estudio e identificar oportunidades de becas y visados.

Para el 88 % de los potenciales estudiantes latinoamericanos, las herramientas de IA merecen una confianza de 3 sobre 5 en la decisión sobre estudiar en el extranjero.

El estudio refleja que España es el destino que ocupa el primer puesto en la mente de los estudiantes latinoamericanos que buscan completar su formación en el extranjero y un 32 % de los encuestados elegiría España como primera opción, por encima de EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o Canadá.

El perfil de estudiante latinoamericano que elige España es el de un joven de entre 25 y 34 años: el 47 % viene a hacer un máster o postgrado, el 38 % un grado, el 47 % elige rama tecnológica, el 24 % de negocios y el 17 % vinculada a la salud.

El estudiante latinoamericano representa la mitad de los internacionales que vienen a España a cursar estudios y proceden sobre todo de México, América Central y del Sur, de Colombia y Perú.

El 96 % de los encuestados considera que las universidades privadas españolas ofertan títulos prestigiosos y el 45,2 % los define como "muy prestigiosos", aunque cuando se les pregunta qué universidades españolas conocen las universidades públicas superan ampliamente al nivel de conocimiento que tienen de los centros privados.

Las universidades más citadas son las que tienen en sus nombres a Madrid, Barcelona o Valencia.

Los principales motivos para estudiar en España son el idioma (para el 50 %), la calidad académica (43 %) y el reconocimiento internacional (40 %). El coste de la vida es el principal problema para el 53 % y la falta de becas y apoyos financieros para el 34 %.

El estudio recuerda que aunque las universidades españolas han reforzado sus estrategias para atraer talento internacional y mientras los fondos de inversión consideran ya a las universidades privadas como activos de inversión sólidos, de beneficios predecibles y estables, "lo determinante ya no es solo estar en Google, sino ser interpretable y seleccionable por los modelos de inteligencia artificial".EFE