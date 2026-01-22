Espana agencias

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su CEO, Jamie Dimon, por más de 4.250 millones por "desbancarizarle"

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda de, al menos, 5.000 millones de dólares (4.257 millones de euros) contra el banco JPMorgan Chase y su consejero delegado, Jamie Dimon, por, supuestamente, haberle negado acceso a sus servicios financieros por motivos políticos.

La denuncia, a la que ha tenido acceso 'Bloomberg' y que recoge Europa Press, acusa a la entidad de difamación comercial y de incumplir el deber implícito de buena fe y trato justo. El mandatario también ha cargado directamente contra Jamie Dimon por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida.

"Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMorgan Chase (JPMC) fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de la creencia infundada y progresista de JPMC de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras", argumenta la demanda recogida por 'CNBC'.

Según relató Trump a este mismo medio el pasado mes de agosto, JPMorgan le dio un plazo de 20 días para cerrar todas las cuentas que tenía en el banco tras producirse el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En este sentido, el presidente ha señalado a la mayor firma del país por tamaño de activos, así como a otras, por "desbancarizar", supuestamente, a ciertos individuos en función de su adscripción ideológica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Salah vuelve al Liverpool

Infobae

Anuncian más acciones sindicales tras negativa de Gobierno luso de retirar reforma laboral

Infobae

Agricultura reparte 46,6 millones para promocionar el vino en terceros países en 2027

Infobae

Palladino: "Nos enfrentamos a un Athletic preparado y muy fuerte pese a las bajas"

Infobae

El Gobierno estudia celebrar un funeral de Estado por las víctimas en las próximas semanas

Fuentes oficiales confirman que preparan una ceremonia en honor a quienes perdieron la vida tras el descarrilamiento de Adamuz, mientras la búsqueda continúa y las pesquisas sobre el siniestro siguen abiertas, según palabras del ministro del Interior

El Gobierno estudia celebrar un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Daniel Vázquez Patiño detenido en

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

El déficit de la Seguridad

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Comprueba los resultados del Sorteo 3 de la Triplex de la Once hoy, jueves 22 de enero de 2026

Propietarios acorralados: la falta de seguridad jurídica dispara las ventas a pérdida de pisos con okupas un 4,6% en tres meses

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions