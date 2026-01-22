Ribera defiende "mantenerse firme" en los estándares ambientales y sociales del mercado europeo

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, enfatizó que la situación actual representa uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la Unión Europea, ya que consideró que el modelo de bienestar y libertades europeas está sometido a presiones inéditas. De acuerdo con una entrevista difundida por La Vanguardia, Ribera expresó que la UE debe fortalecer su papel como referente global para mantener la calidad de vida, la democracia y el respeto como señas distintivas del continente, especialmente en un entorno internacional caracterizado por crecientes riesgos.

Según publicó La Vanguardia, Ribera subrayó que para la Unión Europea resulta esencial diversificar las alianzas multilaterales. Esta estrategia busca reducir la dependencia de socios específicos y proteger los intereses comunitarios ante posibles tensiones globales. En este contexto, advirtió sobre la importancia de permanecer firmes respecto a los estándares ambientales y sociales que rigen el mercado común, afirmando que solo podrán acceder a este quienes respeten dichos criterios exigentes. La funcionaria afirmó: “Hemos de seguir de forma consecuente la línea argumental de que aquel que quiera participar en nuestro mercado, deberá seguir respetando esos altos estándares ambientales y sociales”.

El medio consignó que, al ser preguntada sobre la posibilidad de retirar los aranceles aplicados a los automóviles eléctricos procedentes de China, Ribera manifestó que cualquier eventual cambio debería basarse en un análisis minucioso de las condiciones de producción para garantizar que se mantenga una competencia justa dentro del territorio comunitario. De este modo, defendió la necesidad de proteger a los productores europeos y asegurar que los compromisos ambientales y sociales también se apliquen al comercio con socios internacionales.

En relación con Estados Unidos, principal socio comercial de la UE, la vicepresidenta abogó por una mayor transparencia hacia la ciudadanía europea respecto a la situación política y comercial transatlántica. Señaló que un silencio institucional europeo frente a las actitudes o amenazas de Donald Trump podría avivar el temor entre la población. Añadió que la respuesta adecuada debe consistir en demostrar unidad política y aplicar fielmente las normativas europeas para proteger los intereses comunes.

La Vanguardia reveló que Ribera también se refirió a la crisis diplomática con Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, indicando la importancia de evitar que Europa ceda ante liderazgos autoritarios. Alertó sobre la estrategia de Rusia en el uso de materias primas energéticas como herramienta política y advirtió contra el peligro de sustituir una dependencia por otra. “No puede ser que afrontemos una tiranía y una utilización de las materias primas energéticas por parte de Rusia, para acabar en brazos de otro señor que inmediatamente opera con una forma de gestión autocrática muy peligrosa”, expresó.

En la entrevista recogida por Europa Press y publicada por La Vanguardia, la dirigente europea reiteró el valor de los principios que conforman el denominado “sueño europeo” como instrumento de resistencia ante los actuales desafíos. Describió a la Unión Europea como un referente mundial tanto para residentes como para quienes desean invertir o establecer negocios, destacando especialmente la situación favorable que, según su visión, Europa ofrece a las mujeres.

A través de sus declaraciones, Ribera insistió en que las reglas del bloque comunitario en los ámbitos económico, social y medioambiental resultan fundamentales para garantizar la justicia y salvaguardar el modelo de bienestar europeo. Atribuyó el atractivo continental para ciudadanos y empresas al mantenimiento de estos valores fundamentales y a la decisión de la Unión Europea de no rebajar sus compromisos frente a contextos conflictivos o presiones externas.