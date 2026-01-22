Espana agencias

PSOE-M pide personarse como acusación popular en la causa que investiga a Ribera Salud y el Hospital de Torrejón

Tras nuevas revelaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión sanitaria, el partido exige al Tribunal medidas inmediatas y solicita declaraciones a directivos y la entrega de expedientes clave mientras crece la tensión política en Madrid

Guardar

Las solicitudes de documentación y declaraciones a diversos directivos, así como la exigencia de identificar a los responsables de la supervisión, destacan entre las medidas que el PSOE-M ha planteado en el procedimiento judicial contra Ribera Salud y la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. Estas demandas adquieren mayor relevancia debido a los recientes antecedentes en los que, según publicó eldiario.es, la jefa de auditoría de Ribera Salud envió un correo a los directivos del hospital donde instruía la reutilización de catéteres de electrofisiología, elementos de uso único, para reducir costes. El partido socialista se suma así a la investigación que lidera la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz número 4.

De acuerdo con Europa Press, el PSOE-M ha presentado un escrito dirigido al tribunal solicitando personarse como acusación popular en la causa. El objetivo principal de esta actuación es profundizar en la investigación abierta tras las denuncias de posible prevaricación en la gestión de la sanidad pública vinculada al hospital de Torrejón operado por la empresa Ribera Salud. Esta causa ha surgido luego de conocerse instrucciones internas que, conforme detalló Europa Press, ponen en el punto de mira decisiones sobre la gestión de listas de espera, la reutilización de materiales destinados a un solo uso y el proceso de selección de pacientes no contemplados por cápita en los triajes hospitalarios previos.

Las investigaciones del caso comenzaron cuando se difundieron audios en los que, según eldiario.es, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, solicitaba a los responsables de servicio del hospital modificar las listas de espera, priorizando un aumento de las mismas con el fin de mejorar los rendimientos económicos de la concesionaria. En paralelo, el correo fechado el 6 de octubre de la jefa de auditoría de la empresa, al que también tuvo acceso eldiario.es, sugería la esterilización y reutilización de catéteres de electrofisiología en un hospital gestionado por la firma en Elche. Esta práctica está prohibida por los riesgos de infección asociados, aunque el mensaje instaba a realizarla en el hospital público de Torrejón, gestionado de forma privada, con la mayor celeridad para obtener ahorros económicos.

Según detalló Europa Press, la formación socialista argumenta que el método de actuación que está siendo sometido a investigación podría constituir varios delitos, como la afectación a un servicio público esencial, en este caso la sanidad; la omisión de los deberes de control, supervisión o ejecución que le corresponde a la Comunidad de Madrid; la provocación de un daño potencial a la salud de la ciudadanía; la posible inclusión de un sesgo discriminatorio fundamentado en la residencia o la renta per cápita; y la afectación al interés público por destinar fondos estatales a una entidad privada cuando se brindarían servicios deficitarios o, incluso, inexistentes.

A raíz de estos hechos, el PSOE-M ha reclamado que el tribunal tome declaración a Pablo Gallart y que exija al Gobierno regional la entrega del expediente completo del Hospital de Torrejón, junto con los documentos relativos a su empresa concesionaria, Torrejón Salud. Además, según consignó Europa Press, demandan que la Intervención General de la Comunidad de Madrid lleve a cabo un análisis pormenorizado de la ejecución del contrato de gestión sanitaria para los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote.

La solicitud socialista también alcanza al Ejecutivo autonómico, para que identifique a las personas responsables de las labores de supervisión en relación con la gestión contractual y hospitalaria. Como parte del procedimiento, el PSOE-M ha pedido que se recabe la colaboración de los medios de comunicación, solicitando la entrega de toda la documentación e informes que posean sobre el caso, y que se identifique oficialmente a los directivos del Hospital de Torrejón para que presten declaración ante el tribunal, informó Europa Press.

Simultáneamente, Más Madrid anunció este miércoles su intención de personarse en el caso, según informó Europa Press. Esta actuación refleja la creciente presión política en la Comunidad de Madrid respecto a la gestión de la sanidad pública y la implicación de entidades privadas como Ribera Salud en la administración de hospitales. Las denuncias se han centrado en la presunta prevaricación y en la manipulación de listas de espera, así como en prácticas consideradas peligrosas para la salud de los pacientes.

El procedimiento judicial en marcha implica la evaluación de la legalidad de las órdenes impartidas por los órganos directivos en distintos ámbitos de la administración hospitalaria y la verificación del cumplimiento de los estándares básicos de seguridad sanitaria. Europa Press reportó que entre los documentos clave exigidos por el PSOE-M figura el expediente íntegro de la concesión y la relación de responsables operativos y de supervisión, lo que pone el foco en el nivel de control ejercido por las autoridades públicas sobre los servicios bajo concesión.

Las revelaciones sobre la posible reutilización de material médico de un solo uso y la instrucción de aumentar las listas de espera impulsaron la apertura de diligencias y elevaron la tensión política en Madrid. Conforme avancen las actuaciones judiciales, la atención continuará puesta en la transparencia y rendición de cuentas tanto de las empresas concesionarias como de las administraciones responsables, mientras la causa sigue sumando interrogantes sobre los procedimientos internos de los hospitales públicos gestionados por privados.

Temas Relacionados

PSOE-MRibera SaludHospital de Torrejón de ArdozPablo GallartComunidad de MadridElcheInvestigación judicialSalud públicaAtención sanitariaTorrejón SaludEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Alemania asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Infobae

Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

Infobae

La película 'Aída y vuelta' incluye un capítulo de la serie "de regalo" para ver en casa

Infobae

Segundo día de atascos en Barcelona por la paralización de Rodalies y el corte en la AP-7

Infobae

Ayuso dice que Sánchez impone "silencio" sobre Adamuz porque "no tienen a quién culpar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia aumenta la presencia de

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

ECONOMÍA

Controlador aéreo: las oposiciones mejor

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga