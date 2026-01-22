Espana agencias

Paradores ganó 23 millones en 2025, el 42 % menos, por el cierre de 13 hoteles para obras

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Paradores registró en 2025 unos beneficios de 23 millones de euros, el 42 % menos que los 40 millones de 2024, por el cierre de 13 establecimientos para su reforma, aunque el resultado final duplica las previsiones de la compañía teniendo en cuenta esas clausuras temporales.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha subrayado en un encuentro con medios en Fitur este jueves que los ingresos del año pasado fueron superiores a los 337 millones, el 2,6 % menos que en 2024.

La compañía pública alcanzó al cierre del año pasado una ocupación récord, una media del 76 %, dos puntos más que en el ejercicio anterior, que había sido el mejor registro de las dos últimas décadas.

En una comparación homogénea, excluyendo los hoteles cerrados, los ingresos crecieron un 3,3 % (10,5 millones de euros) y la ocupación un 3 %, hasta el 76 %.

En 2025, se ejecutaron 40 millones de euros de inversión y se reabrieron 10 paradores completamente renovados, a los que se suma la inauguración del nuevo establecimiento de Molina de Aragón.

A finales de 2026, la sociedad tiene previsto haber reformado de forma integral 20 establecimientos, que, sumados a los 39 en que actúa Turespaña (por ser edificios declarados Bien de Interés Cultural), suponen el 60 % de la red, con una inversión global superior a los 250 millones de euros.

También este año alcanzará el hito de los 100 establecimientos con la apertura de los paradores de Ibiza, en el primer trimestre, y Veruela (Zaragoza), en el cuarto trimestre.

Se mantendrá el ritmo inversor y continuará el proceso de renovación en los hoteles de Santillana del Mar, Olite, Benicarló, Cervera, Nerja, Melilla, Tortosa, Arties, Gredos, Monforte de Lemos, Sos del Rey Católico u Oropesa.

La presidenta ha subrayado que la evolución de las cifras refleja la fortaleza de un modelo basado en la diversificación, la desestacionalización y la dinamización del territorio.

Ha remarcado la transformación integral que la compañía inició en 2024 y que ha permitido que 2025 haya sido "el año de la consolidación del cambio histórico".

En ocupación, las mejores cifras las reportó el parador de Málaga Gibralfaro (94 %) entre mayo y septiembre; y la mayor tasa anual se dio en Molina de Aragón (89 %), Lleida (86 %) y Alcañiz (85 %), pese a que no están entre los destinos turísticos más demandados.

En verano, la ocupación media alcanzó el 86 % y llegó al 94 % en destinos de playa, aunque en los meses de julio y agosto, dos de los tres establecimientos con mayor ocupación fueron destinos de interior (Benavente y Tordesillas), ambos por encima del 97 % y los del norte, pese a los incendios, llegaron al 90 %.

Los clientes internacionales representan ya el 34,2 % del total, después del refuerzo de la estrategia de internacionalización, especialmente con el despliegue en el mercado chino. El Reino Unido se consolida como el principal mercado internacional seguido de EE.UU., Alemania y Francia. EFECOM

