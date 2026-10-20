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La reina Letizia sorprende en el telediario especial con una aparición fugaz pero muy significativa: su último informativo antes de su compromiso con Felipe VI

El especial Informativos por el 70 aniversario del programa recuperó la última aparición de la reina consorte antes de su compromiso con el entonces príncipe Felipe

La reina Letizia en 'Informativos TVE' (RTVE).
La reina Letizia en 'Informativos TVE' (RTVE).
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La reina Letizia regresó este lunes, aunque solo durante unos segundos y a través de imágenes de archivo, al informativo que presentó antes de convertirse en princesa de Asturias. La ocasión fue el especial El Telediario de nuestras vidas, con el que Televisión Española ha conmemorado los 70 años de historia de la cadena. Un homenaje a los rostros que han acompañado a varias generaciones de espectadores y en el que la actual monarca ha tenido un lugar destacado al final de una recopilación de antiguos saludos televisivos.

La emisión, presentada por Pepa Bueno y dirigida por Carlos del Amor, reunió a algunos de los periodistas más reconocidos que han pasado por los informativos de la cadena pública. Entre ellos se encontraban Ana Blanco, Matías Prats, Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras, Olga Viza, Carlos Franganillo y Lorenzo Milá, entre otros nombres vinculados a la historia de TVE.

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Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó al comienzo del programa, cuando un vídeo recuperó las despedidas de diferentes presentadores. Tras las intervenciones de figuras emblemáticas de la televisión, apareció Letizia Ortiz, que cerró la secuencia con una de las frases más reconocibles de su etapa ante las cámaras: “Que lo disfruten, buenas noches”.

El último informativo antes de anunciar su compromiso

Para comprender el significado de estas imágenes, hay que remontarse al 31 de octubre de 2003. Aquella noche, Letizia presentó su último Telediario junto a Alfredo Urdaci. Lo hizo sin que los espectadores supieran que estaba a punto de abandonar definitivamente su puesto como periodista.

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Al día siguiente, los informativos anunciaron su compromiso con el entonces príncipe Felipe. La noticia cambió por completo el rumbo de su vida: dejó atrás una carrera en la que había trabajado como reportera y presentadora para incorporarse a la familia real. En 2014, tras la proclamación de Felipe VI, se convirtió en reina de España.

Desde entonces, su relación con el periodismo ha quedado vinculada principalmente a intervenciones institucionales, discursos y colaboraciones puntuales con medios públicos. Por eso, recuperar su imagen como presentadora en el aniversario de TVE ha supuesto una forma de recordar una etapa decisiva de su trayectoria.

La reina Letizia en 'Informativos TVE' (RTVE).
La reina Letizia en 'Informativos TVE' (RTVE).

Una americana azul y una melena muy diferente

El vídeo también ha permitido volver a contemplar algunos de los rasgos que caracterizaban la imagen televisiva de Letizia a comienzos de los años 2000. Durante aquella época, las americanas se habían convertido en una de sus prendas habituales, en parte por el formato de los informativos, que mostraban a los presentadores principalmente de cintura para arriba.

En la despedida recuperada por TVE, la entonces periodista lucía una chaqueta azul con detalles metalizados en plata. También destacaba su melena, notablemente más rubia que la que lleva actualmente.

Otros guiños de Letizia a su pasado profesional

No es la primera vez que la reina participa en iniciativas relacionadas con la que fue su profesión. En abril de 2023, con motivo del medio siglo de Informe Semanal, envió un mensaje grabado desde el Palacio de la Zarzuela en el que reconoció el vínculo personal que mantiene con el programa. “Todos queríamos ser reporteros de Informe Semanal. No lo conseguí”, recordó entonces, antes de explicar que el espacio había formado y seguía formando parte de su vida.

La reina Letizia en 'Informe semanal' (RTVE).
La reina Letizia en 'Informe semanal' (RTVE).

En junio de 2025 también colaboró con un vídeo en el décimo aniversario de Historia de nuestro cine, un formato de La 2 con el que comparte su interés por el séptimo arte. Su pasado periodístico ha seguido asomándose, además, en algunas de sus actividades institucionales. En distintas ocasiones ha mostrado su curiosidad por el trabajo de otros profesionales, llegando incluso a formular preguntas a periodistas durante actos públicos.

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