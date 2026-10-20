Cataluña y Baleares continúan en alerta por lluvias tras el paso de la DANA Adam

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España). (Germán Lama / Europa Press)

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La DANA Adam ha terminado su paso por España y ha dejado cinco muertos, cientos de heridos, inundaciones y daños materiales en la Comunidad Valenciana. Tras una noche de tormentas muy localizadas en la provincia de Alicante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha eliminado los avisos por la dana Adam en la región y los mantiene en el norte de Cataluña y las Islas Baleares.

La inestabilidad se mantiene en el este peninsular y Baleares con predominio de cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormenta. Estas precipitaciones se prevén fuertes en Girona, donde la Aemet ha activado los avisos amarillos. La provincia espera una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 60 litros en 12 horas. Pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

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Las islas del archipiélago balear también están en alerta por lluvias y tormentas. En Mallorca y Menorca, se espera que las precipitaciones acumuladas alcancen los 30 litros por metro cuadrado en una hora, a partir del mediodía. En Ibiza y Formentera, las lluvias serán fuertes o muy fuertes y vendrán acompañadas de potentes rachas de viento. El aviso, en este caso, se mantendrá activo hasta las 12:00 horas de este martes.

Un nuevo frente amenaza el noroeste español

En el resto del país se espera un tiempo más estable, a excepción del litoral suroeste, donde pueden darse lluvias localmente muy fuertes en las primeras horas del día. Los demás territorios de la península esperan cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en el oeste y Cantábrico, y nubosos en el resto.

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Imagen referencial de gente, con paraguas en la mano, observando cómo se desborda el río Guadalquivir al pasar por debajo del puente romano durante las fuertes lluvias, en Córdoba, Andalucía, España. 7 de febrero de 2026. REUTERS/Jon Nazca

La lluvia es probable en zonas de Andalucía, el centro peninsular y el Cantábrico, con probabilidad de ser localmente fuertes en puntos de Jaén. A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a detenerse, a excepción del noroeste, donde se acerca un frente que cubrirá los cielos y traerá nieve en las zonas altas del Pirineo.

En Canarias, la población también espera cielos nubosos, principalmente en las islas occidentales. El Hierro y La Palma, por ejemplo, tienen probabilidad de sufrir chubascos fuertes y persistentes.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, Galicia y suroeste peninsular, con pocos cambios en Canarias, pero aumentarán en el resto del país, principalmente en la fachada oriental peninsular e interior nordeste.

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Cinco muertos tras el paso de la DANA Adam

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

La dana Adam dejó acumulados más de 700 litros por metro cuadrado en puntos del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de Alicante. Las fuertes lluvias e inundaciones provocaron 1.876 incidentes en la Comunitad Valenciana entre las 13:57 horas del pasado sábado y las 07:00 de este martes, según han informado desde Emergencias 112.

Las acumulaciones de agua, los rescates de personas, los casos de incomunicación y los vehículos bloqueados concentraron buena parte de las actuaciones. También se registraron daños materiales en inmuebles, vías públicas, carreteras y suministros básicos.

Del total, 1.259 incidentes correspondieron a Valencia, 595 a Alicante y 22 a Castellón. Oliva fue el municipio con más avisos, con 759 incidentes, seguido de Xàbia (146), Gandia (112), Alicante (88), Dénia (86) y Pego (78). En total, fueron cinco los fallecidos a causa del temporal, tres de ellas en Valencia.

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