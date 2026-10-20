España

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este martes 20 de octubre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 20 de octubre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 4, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el cambio de hora afecta el ánimo y el descanso: la ciencia detrás del ajuste de octubre

El cambio al horario de invierno altera el ritmo circadiano y puede provocar cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse durante varios días

Por qué el cambio de hora afecta el ánimo y el descanso: la ciencia detrás del ajuste de octubre

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Los tres arrestado en España eran conocidos por la Fiscalía belga debido a antecedentes en causas vinculadas al narcotráfico

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Oxfam Intermón advierte que una de cada tres personas que alquila a precio de mercado queda por debajo del umbral de pobreza tras pagar la renta mensual

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Un estudio revela que tener un jardín en casa puede reducir hasta en un 21% el riesgo de Alzheimer

Los resultados sugieren que el entorno inmediato de la vivienda puede desempeñar un papel relevante en el envejecimiento saludable

Un estudio revela que tener un jardín en casa puede reducir hasta en un 21% el riesgo de Alzheimer

La reina Letizia sorprende en el telediario especial con una aparición fugaz pero muy significativa: su último informativo antes de su compromiso con Felipe VI

El especial Informativos por el 70 aniversario del programa recuperó la última aparición de la reina consorte antes de su compromiso con el entonces príncipe Felipe

La reina Letizia sorprende en el telediario especial con una aparición fugaz pero muy significativa: su último informativo antes de su compromiso con Felipe VI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confirma negociaciones con Vox para blindar la mayoría en el Senado

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

ECONOMÍA

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”