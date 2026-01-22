La Bolsa española gana el 1,18 % tras reducirse las tensiones arancelarias y geopolíticas

Madrid, 22 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 1,18 % tras reducirse las tensiones comerciales y geopolíticas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un preacuerdo sobre Groenlandia y haya retirado su amenaza arancelaria contra varios países europeos.

En los primeros compases del día, en el que Bankinter ha inaugurado la presentación de resultados de la banca en España, el IBEX 35, el principal selectivo español, avanza ese 1,18 %, hasta los 17.644,5 puntos. Las ganancias del año alcanzan el 1,95 %.

En un contexto de menores tensiones, el mercado estará hoy pendiente de la publicación del PIB final del tercer trimestre en Estados Unidos y del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de noviembre, mientras que en Europa se conocerán las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) y la confianza del consumidor. EFE

